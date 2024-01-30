cfDNA综合筛查使胎儿遗传病检出率提高60.7%

科技日报讯 （记者代小佩）记者1月28日获悉，中国科学院院士、复旦大学生殖与发育研究院院长黄荷凤与该院研究员张静澜、徐晨明，联合浙江大学教授张丹、湖南省儿童医院/湖南省妇幼保健院教授王华等研究发现，采用综合性无创产前筛查技术检测孕妇血浆中的游离DNA（即cfDNA综合筛查），可三合一同时筛查染色体非整倍体、染色体微缺失和单基因致病变异这三种最主要的人类遗传变异，将胎儿遗传病无创筛查检出率提高了60.7%。相关成果近日发表于国际医学期刊《自然·医学》。

在新生儿出生缺陷中，单基因病占比约为7.5%—12%。但目前的无创产前筛查，主要覆盖的是染色体异常相关疾病，如染色体非整倍体和染色体微缺失/微重复综合征等，并不包含单基因病。为了对既往研究进行验证，并将单基因病纳入无创产前筛查，研究团队发起了一项多中心前瞻性的观察性研究，将1090名参与者的cfDNA综合筛查结果与产前或产后诊断结果相比较。

团队发现，cfDNA综合筛查检测出了135名孕妇的基因变异，在876例超声筛查疑有结构异常的胎儿中，发现了55例染色体非整倍体、6例染色体微缺失和37例单基因致病变异。研究证实，cfDNA综合筛查能将单基因病与染色体异常同时纳入筛查，扩展了无创产前筛查的检测范围，同时使胎儿遗传病检出率提高了60.7%，增强了检测的准确性。

研究还表明，cfDNA综合筛查在孕早期筛查胎儿软骨发育不全等无症状疾病，及影像学方法不易发现的神经缺陷方面具有优势。为了扩大该筛查技术的应用范围，团队提出了应用该技术的临床优先级体系，即重点关注表型严重、早期发病、发病率高和检测方法学性能高的疾病。

“该项研究最大的创新点在于将单基因病纳入了无创产前筛查范围。这显著提高了胎儿遗传病的检出率，是遗传病和出生缺陷防治领域的重要突破。”中国工程院院士、北京大学常务副校长兼医学部主任乔杰评价道。