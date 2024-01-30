癌细胞“能量工厂”影响免疫疗效

科技日报北京1月29日电 （记者张佳欣）线粒体是存在于活细胞中的“能量工厂”。英国苏格兰癌症研究所和美国纪念斯隆·凯特琳癌症中心的科学家们首次证明了线粒体DNA突变与癌症治疗反应之间的直接联系。他们发现，这种DNA产生的突变，决定了癌症对免疫疗法的反应。这一发现为通过检测线粒体DNA突变来识别哪些患者可能从免疫治疗中受益最大开辟了新途径。相关论文发表在29日《自然·癌症》杂志上。

癌细胞外表上看起来与健康细胞相似，因此让人体免疫系统识别并摧毁癌细胞是一项复杂的任务。尽管超过一半的癌症患者的线粒体DNA发生了突变。但到目前为止，研究线粒体DNA突变如何影响癌症，一直非常具有挑战性。

此次，研究人员设计了线粒体DNA突变的相关实验。他们惊讶地发现，免疫治疗药物纳武单抗对线粒体DNA突变水平高的肿瘤的疗效可提高2.5倍。

纳武单抗药的作用是释放免疫系统的“刹车”功能来攻击癌细胞。目前它被用于治疗几种不同的癌症，包括黑色素瘤、肺癌、肝癌和肠癌。

线粒体DNA突变好比让肿瘤细胞的“能量工厂”发生“瘫痪”。这一发现意味着，线粒体DNA突变可用以改善癌症治疗方法。未来，这一发现与免疫疗法相结合，可能会增加成功治疗多种癌症的机会。人们可定期检测线粒体DNA突变，使医生能够在开始治疗之前找出哪些患者将从免疫治疗中受益最大。

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免疫治疗的原理，是通过药物激活体内免疫系统中的T细胞，让它们重新发挥侦察兵的作用，揪出癌细胞并消灭它们。免疫治疗适用于多种癌症，副作用比化学疗法小，但也并非适用于所有人群。有些患者对免疫疗法就不敏感。此次，科研人员发现线粒体DNA突变与癌症治疗反应之间存在直接联系——突变水平高的，免疫治疗药物疗效就好。这样一来，检测线粒体DNA突变水平，就可以判断患者是否适用免疫疗法，从而提高他们的获益度。