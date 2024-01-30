持续释放消费品进口潜力

2023年以来，我国消费市场持续恢复向好，消费品进口稳步增长，成为消费升级的重要驱动力量。近期，年货节等促消费活动中进口商品品类的增加，不仅有效满足了人民群众的年节需求，更体现了“全球购”在稳住消费基本盘中的重要作用，彰显了中国不断扩大开放的坚定决心。

为助力打通海内外两个市场、满足消费者的进口消费需求，跨境电商平台应再下功夫。

——打造跨境电商品牌集聚。积极打造跨境电商品牌交流平台，强化企业间多渠道、多形式合作与交流，加强信息共享和互惠互利。通过消博会、进博会等重点国内展会，加强进口商品展销和产品质量提升，提升本国跨境电商的品牌影响力和市场竞争力。

——大力发展智慧物流。平台应当重视自身智慧物流的发展，引进相关技术，与已经开发智慧化路线的平台以及企业加强合作，做好相关配套设施建设，扩大供应链覆盖面积以及海外仓仓储面积，引进智慧物流人才，配备智能机器人等，依托“互联网+物流”模式，与国际跨境电商巨头开展合作，开拓新物流渠道。

——优化国际市场布局。扩大与共建“一带一路”国家间经贸合作，依托“丝路电商”、“中欧班列”等，把共建“一带一路”国家作为重点进口来源地，扩大水产品、蔬果、特色手工艺品等进口规模，满足人民群众消费升级需求。

2024年，扩大内需政策在着力稳住消费基本盘的同时，要适应消费增长新趋势，培育壮大新型消费，提振大宗消费。其中，继续释放消费品进口潜力、提振进口消费是不可或缺的一环，应从以下几方面入手：

一是提升进口便利化水平。以消费需求升级推动产业结构升级。大力推进进口贸易促进创新示范区建设，制定各类旨在支持扩大进口的政策措施，切实简化进口环节监管程序，有效降低进口环节制度性成本。

要注重发挥各类进口展会平台的作用，通过设置高端消费品展区、优化进口商品市场布局、拓宽进口产品营销渠道等方式，加大引进优质海外产品的力度，充分发挥消费进口的需求创造效应，引导国内消费需求向个性、绿色、智能等高端消费转型，以高质量外部供给加速消费升级正向循环，通过示范效应和竞争效应激励国内企业增加研发支出，将资源更多投入高质量产品生产中，拉动国内产业结构升级。

二是培育国内新兴消费需求。消费品进口占比逐年提升有助于发挥本土超大市场规模的优势，有利于做大做强新兴消费市场，进而催生新行业、新业态、新模式。

要利用好进博会、消博会等展会平台，增加海外创新产品的曝光力度，丰富海外创新产品的消费场景，引导国内市场形成以个性化、多元化为特征的特定消费圈层和群体。

积极培育新兴消费需求，使之成为新的经济增长点。不断完善市场监管、加强政策支持，如加强产品知识产权保护、加大创新产品减税力度、增强消费保障维权渠道等，促使新兴消费形成较大市场规模。

注重提高国内供给与新兴消费需求的适配度，引导企业精准对接新兴消费需求，形成以定制化、柔性化为特征的生产经营模式，为新业态发展壮大奠定坚实基础。

三是推动跨境电商创新发展。鼓励有条件的企业在大中城市开设跨境电商体验中心，探索“线下保税展示+线上扫码引流”零售等业务新模式，探索扩大跨境电商出口拼箱“先查验后装运”模式，将更多国内消费需求旺盛的商品纳入进口清单。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所助理研究员）