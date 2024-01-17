肿瘤免疫逃避新调节因子现形

美国西北大学科学家确定了一种以前未知的肿瘤免疫逃避调节因子ATXN3基因。研究显示，抑制ATXN3增强了小鼠的抗肿瘤免疫能力，并提高了PD-1抗体疗法的疗效。相关论文发表于新一期《临床研究杂志》。

抗肿瘤免疫疗法药物靶向的一种常见免疫检查点是PD-L1蛋白。它在免疫细胞表面表达，在某些癌症细胞表面也会增加，以帮助它们逃避免疫系统。因此，鉴定出PD-L1在肿瘤中表达的新调节因子或能提高抗肿瘤免疫疗法的疗效。

在最新研究中，团队开发了一个基于CRISPR的筛选平台，对小鼠和人开展了研究。结果发现ATXN3基因通过在转录水平上促进肿瘤细胞中PD-L1的表达实现肿瘤免疫逃避。借助癌症基因组图谱数据库开展的进一步分析显示，在80%以上的人类癌症中，ATXN3和编码PD-L1的CD274基因之间存在正相关。ATXN3也与肺腺癌、非小细胞肺癌和黑色素瘤中PD-L1的表达及其转录因子呈正相关。

研究团队使用CRISPR和其他靶向基因表达技术，在PD-L1肺癌小鼠模型中敲除ATXN3基因。这增强了小鼠的抗肿瘤免疫，并提高了PD-1抗体治疗的疗效。结果表明，ATXN3是PD-L1肿瘤表达和肿瘤免疫逃避的阳性调节因子。