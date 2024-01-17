我科研人员提出糖代谢疾病早期诊断新策略

记者1月15日获悉，哈尔滨医科大学药学院教授李洋团队首次通过非化学、无标记的表面增强拉曼光谱（SERS）手段，实现了葡萄糖的高灵敏检测，为糖代谢疾病的早期诊断提供了新策略。相关成果近日在线发表于国际期刊《先进功能材料》。

人的空腹血糖正常值在3.9—6.1毫摩尔每升。葡萄糖代谢紊乱，就会引发糖尿病及心脏病、癌症等多种疾病，对生命健康威胁极大。当前，对葡萄糖的测定主要依赖葡萄糖激酶法和化学法。前者精度低、耗时久、成本高；后者具体包括液相色谱、电化学传感器、荧光探针等手段，能显示葡萄糖的结构、组成和代谢特性信息，但其灵敏度较低、操作复杂、干扰因素多，制约了实际应用。

现阶段，SERS技术已十分成熟，可用于对各种物质进行结构信息分析。但葡萄糖分子的拉曼散射截面窄，不利于直接捕捉到有价值的SERS信号。

为解决上述问题，李洋团队采用表面具有纳米结构的擦银板，划刻光滑银片，借助二者硬度的差异和相互间的摩擦力，制备出一种新型银纳米片。这种纳米片对葡萄糖分子的捕获和SERS信号响应尤为敏感。

研究进一步发现，采用600目擦银板划刻光滑银片制备获得的银纳米片性能最佳，检测下限可低至0.5阿摩尔每升，为目前所有发表论文中的最低检测值。在这种极低浓度的情况下，其仍可捕捉到葡萄糖分子信号，展现了较高的灵敏度。

李洋表示，血糖监测有助于反映糖尿病患者的糖代谢紊乱程度，便于医生制定合理的降糖方案，指导临床治疗。未来在临床中，研究人员有望利用这种银纳米片研发可穿戴、便携式检测设备，可通过血、尿、汗、眼泪等随时监测和识别全身多个位置的葡萄糖SERS信号，为及早锁定糖代谢相关疾病提供帮助。