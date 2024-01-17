龙年春节怎么过？吃喝玩乐跨越南北

龙年春节的脚步临近，随着18岁至35岁的年轻人成为“春节怎么过”的决策主力人群，相对于“家乡味”，有更多“新品种”跨地域美食出现在了年夜饭的餐桌上；南方“小土豆”去东北玩雪、北方“大地瓜”去南方泡温泉……越来越多选择旅游过年的人群将“南北互换游”推上热门。此外，逛古城、赏花灯、欣赏民俗表演，则是“永不过时”的“年味儿”体验。

春节最想做什么？宅家吃喝“永远的TOP1”

春节代表着什么？首先是仪式感，在这个中国人最看重的节日里，有专属的氛围和民俗气息；同时，春节代表着团聚，整个假期将充满亲朋好友聚在一起的温馨感和热闹气氛；对忙碌了一年的人们来说，春节也是犒赏和放松：逃离繁忙的日常，奖励自己无负担的假期；最后，春节还有着辞旧迎新的寓意，弥补过去的遗憾和压抑，整理心情，重新出发。

随着社交媒体的普及和年轻一代的崛起，18岁至35岁的年轻人群正在逐渐成为春节的决策主力。市场研究机构凯度发布的《2024春节年轻人社媒趋势洞察报告》显示，受访年轻人对春节有着更多的期待和需求。今年春节，48%的年轻人计划就地过年，意味着许多年轻人选择在家中过年，而不是回到故乡。也有33%的受访人群计划返乡过年，另有18%的年轻人计划旅行过年。36%的年轻人计划春节期间增加在旅游方面的支出。

龙年春节，为了“寻找好兆头、提升健康、创造记忆、家庭团聚”的目的，年轻人有许多特别的过年安排。什么是过年期间特别想做的事呢？排名最靠前的是宅家吃喝，犒劳自己和家人；与此同时，和家人分享他乡的美食、特产或体验家乡地道美食，都是“舌尖上的中国人”必不可少的选项；参与新春灯会、逛庙会、户外集市或外出聚餐才有热闹的节日喜庆劲儿；根据时间安排一场短途游或长途游，也是一种假期的正确打开方式。

在年轻人安排2024年春节各项活动的原因中，“辞旧迎新，寻找好兆头”成为最重要的原因（58%）。其次的三个原因依次是：体验新鲜创造难忘记忆（55%）、提升身心健康（54%）、家庭团聚（47%）。

旅游过年促成首个出游高峰 “南北互换游”是国内热门

春节原本是在外打拼一年的人返回家乡阖家团聚的日子。但近年来，也有不少人群和家庭选择通过旅游的方式，离开家乡异地过年。

携程发布《2024春节旅游市场预测报告》显示，即将到来的春节8天假期，将是2024甲辰龙年首个出游高峰。春节假期（2月9日至17日）国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。

值得关注的是，今年，北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；东南亚、港澳、澳新是出境游热门目的地。

哈尔滨的雪花、上海的繁花，给2024年旅游行业带来开门红，也反映“南北居民互换过年”的趋势。数据显示，春节期间，国内热门目的地为北京、上海、广州、深圳、哈尔滨、成都、西安、杭州、三亚、昆明。北方城市哈尔滨旅游热度从元旦延续至春节假期，从2023年未进入前十攀升至2024年第五位，旅游预订订单同比增长超14倍。而三亚、昆明等是北方游客喜欢的避寒游城市。

2024年春节期间，冰雪游产品订单量同比增长超10倍，热门目的地多为北方城市，包括哈尔滨、牡丹江、长春、白山、北京、乌鲁木齐、大兴安岭、吉林市、延边等；冰雪游主要客源地多为南方城市，包括上海、广州、杭州、南京、深圳、苏州、佛山等地。

对于想避开人流，反向游的人们来说，可以参考平台数据：百色、佳木斯、三明、婺源、敦煌、喀什、攀枝花、拉萨、井冈山、理塘等地是人少景美，且酒店价格涨幅较小、房量充足的目的地，适宜春节期间反向旅游。

返乡、探亲、出游多重因素交织，使得亲子家庭、阖家出游成为春节期间一大亮点。数据显示，2024年春节出游游客中，亲子家庭占比47%，较2023年同期提升5个百分点。对于“有老有小”的家庭游来说，租车、定制游、选择当地向导包车游成为优先选择。定制游当中，携带12岁以下儿童出行的亲子家庭占比达到52%，60岁以上老年人订单占比约两成。租车用户中，亲子家庭占比也达到47%。

“备年货”已启动 跨地域美食出现在年夜饭餐桌

进入1月下旬，不少工厂已经放假停工，因此“备年货”的环节已经要提前安排进日程表了。各地年货大集已经陆续拉开帷幕，以北京为例，近日启动的一场年货博览会上，不仅有各类新春礼盒，还有全国各地的众多老字号、国字号产品，以及工艺品、生活家居、喜庆年俗用品等上万种年货。进入各大商超，年味儿也是扑面而来，春联、灯笼已拥有专属柜台，喜庆的年货礼盒，从茶叶、酒水、保健品，到糕点、坚果、糖果、水果礼盒，再到玩具、服饰、摆件、挂架等，一应俱全。

凯度数据显示，相比去年春节，68%的受访人群预计今年春节的消费会增加，只有6%预计会减少支出。在春节期间，服装配饰、零食酒饮、生鲜农产品、外出餐厅就餐和个护清洁是固定支出的品类。

以年夜饭为例，电商平台数据显示，从2023年12月以来，鱼、虾、肉类的涨幅非常明显，特别是一些传统意义上的“大货”“硬菜”，例如一款半只羊的产品近一个月的销量对比上年同期上涨了130%。

如今，由95后主导的年夜饭相对于“家乡味”，会有更多“新品种”，更多跨地域美食出现在了餐桌上。比如，最爱买内蒙古羊肉的是浙江人。广东人也吃起了阿勒泰的冷水鱼，餐桌上的酒被换成奶茶、火锅被换成螺蛳粉、饺子馅被换成辣条馅……

民俗体验才有“年味儿” 花灯庙会“永不过时”

为了寻觅“年味儿”，怀旧、异域风情以及民俗氛围是人们向往的春节场景。参加有氛围的同城活动，比如逛逛古城、庙会，来一场民俗体验，让空气里都是满满的年味儿。

携程数据显示，体验类旅游项目预计在春节期间迎来爆发式增长。近期，多地宣布春节期间景区门票半价或者免费，并举办滑冰、滑雪、温泉、美食、灯展、庙会、非遗、文创、国风等各类活动，以新体验、新场景吸引游客拍照、游玩，也将带动酒店、餐饮、交通等综合消费增长。如天津、南京等地举办春节灯会活动，搜索热度持续高涨。

陕西省西安市，新年氛围浓郁，在大唐不夜城打卡绚丽多彩的西安夜景，仿佛梦回大唐盛世；到大唐芙蓉园，赏新春灯会，到处都是浓浓的中国风。四川省阆中古城是一座千年古城，也是中国春节文化之乡。古城区是年味儿最浓的地方，处处都是一片红红火火的装饰，漫步在古街巷中，喜庆热闹。福建省泉州市是海上丝绸之路的起点，有着“半城烟火半城仙”的美誉。春节到泉州，五步一庙宇，三步一神佛，处处张灯结彩，感受闽南年味。湖北省武汉市，春节期间各种活动丰富多彩，在归元禅寺带家人来一场新春祈福，在武汉江滩看一场灯光秀，仪式感十足。安徽省黄山市是探寻徽州年味的好去处。在徽派小院里，品尝徽州人家的美食家宴，聆听悠扬黄梅戏曲，欣赏中国非遗文化“鱼灯民俗表演”，大街小巷舞鱼灯，领略梦里徽州的烟火盛宴。

此外，作为互联网原住民的一代，在社交媒体使用方面，71%的年轻人会主动搜索好玩的过年灵感，并通过社交媒体获取。他们在社交媒体中浏览、发布、转发或评论的过年灵感包括宅家的吃喝体验灵感、分享和品尝他乡美食或特产、体验自己家乡的地道美食、新春灯会或户外集市等活动、外出聚餐活动等。