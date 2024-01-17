北京普惠健康保1月31日截止参保

2024年“北京普惠健康保”将于1月31日截止参保。针对不少非京籍群众询问自己是否能参保，“北京普惠健康保”项目组表示，符合条件的北京新市民均可参保可理赔。北京青年报记者了解到，“北京普惠健康保”参保不限年龄、不限健康状况，既往症可保可赔。不仅本市基本医疗保险在保状态的参保人员（包括城镇职工医保、城乡居民医保），北京市医疗保障局等相关政府部门管理的特定人群（指由北京市医疗保障局管理的征地超转、离休及军休等参保人员），中央公费医疗参保人可以参保，拥有北京户籍或持有北京市居住证且已参加异地基本医保的北京市新市民也可参保，温暖每个群体。

“北京普惠健康保”项目组指出，对于没有北京医保的在京外地人，只要办理了北京市居住证就可以参保。“如一些来北京帮子女照看孩子的老年人，已经参保了家乡的基本医保，只要子女在京帮忙办理一个北京市居住证，就可以用新市民身份参保了。”项目组相关负责人介绍，有北京户口但参加外地职工医保者，也可选择用新市民身份投保，但异地医保个人账户无法为有北京医保的父母缴费。

对于在校大学生，上述负责人表示，在京就读的在校大学生参保时选择“中央公费医疗”即可。在外地大学就读持外地医保的京籍大学生，参保时则应选择“新市民”。在申请理赔时，以新市民身份参保的大学生需要提供北京户口本和医保结算单。参保者前往医保所在地之外就诊前，请先办理异地就医备案，确保医保可实时结算。