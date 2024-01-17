16部门联合部署开展2024寒假儿童关爱服务活动

全国妇联、中央网信办、最高人民法院等16部门近日印发通知，围绕思想引领润童心、家教指导育童心、安全教育护童心、爱心妈妈暖童心四个方面，联合部署开展“把爱带回家——真情暖童心 相伴护成长”2024寒假儿童关爱服务活动。

通知指出，各地各相关部门聚焦“童心向党”，用好当地红色资源和身边鲜活教材，精心组织开展读经典书籍、访红色地标、讲家风故事、看家乡新貌、观主题展览等丰富多彩的活动；聚焦“童贺新春”，深入开展“欢乐中国年”系列活动，组织家长和儿童在写春联、做灯笼、剪窗花、猜灯谜、闹元宵等富有“年味儿”的民俗活动中，品味中华文化的深厚底蕴。

通知要求，要针对家长普遍关注的孩子时间管理、兴趣培养、课外阅读、网络使用、儿童呼吸道疾病预防等内容，集中推出一批家教指导课程，组织开展亲子阅读、益智科普、运动健身、劳动实践类亲子活动，丰富儿童假期生活。

通知强调，各地各相关部门要将儿童安全作为关爱服务活动的重要内容，针对寒假易发多发的烟花爆竹、溜冰滑雪、冻伤摔伤、交通事故等意外风险，通过多种方式普及应急避险和安全自护知识。要特别关注农村留守儿童、困境儿童等，动员志愿服务力量，与留守困境儿童结对子，提供亲情陪伴、心理疏导、安全照护、学业辅导、节日慰问等暖心帮扶，让孩子们切身感受到党和政府的关心关怀。