电商成为数字经济重要组成部分

2024年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》实施满五年。商务部新闻发言人束珏婷说，自2019年《中华人民共和国电子商务法》实施以来，中国电子商务营商环境不断优化，电子商务已经成为数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的重要组成部分，在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。

电子商务规模效益显著提升。电子商务交易总额由2018年的31.63万亿元增长至2022年的43.83万亿元，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重超过1/4，中国连续11年成为全球最大网络零售市场。5年来电子商务从业人数从4700万增加至超过7000万。

电子商务国际合作逐步深化。“丝路电商”伙伴国扩大到30个，云上大讲堂惠及80多个国家。在上海创建“丝路电商”合作先行区，扩大电子商务领域对外开放，打造数字经济国际合作新高地。我国已签署的22个自贸协定中有13个包含电子商务的内容。《中华人民共和国电子商务法》和互联网司法列入亚太经合组织公共政策案例库的中国实践，为全球数字治理贡献中国智慧。

电子商务规制体系日渐完善。商务部等部门以《中华人民共和国电子商务法》为基础，结合原有立法和实践经验，从规划、政策、标准等领域协同发力，印发《“十四五”电子商务发展规划》，发布《电子商务企业诚信档案评价规范》《直播电子商务平台管理与服务规范》等行业标准，着力引导行业规范健康发展。

如今，电商加速融入人们的生产生活，成为经济发展的重要推动力。

迎新春买年货，电商“戏份儿”更足了。京东发布的最新信息显示，1月17日晚8点“2024京东年货节”将正式开启。据介绍，“2024京东年货节”将持续到2月17日，平台和商家将通过百亿补贴日、便宜包邮日、超级品牌联盟、超级小年直播夜等活动，让消费者以实惠价格一站式购齐特色年货节礼。

优质山货走出大山，直播带货立下大功。2023年6月，淘宝直播入驻云南山货滋补品产业带，鼓励扶持中小商家利用云南独特多样的产地自然文化背景“沉浸式”带货。7月份，云南山货等滋补类直播间数量环比6月增长12倍，交易额暴涨900倍。“近年来，随着数字技术的发展，电商行业涌现不少新增长点。从我们掌握的情况来看，未来商家店播和垂直领域的主播将迎来更多机会。”淘天内容电商事业部总经理程道放说。

“过去5年来，中国电子商务行业呈强劲发展势头，有力推动了相关产业的转型升级。当前，电子商务有许多值得关注的新特点，如：社交电商异军突起，借助社交平台的庞大用户基础和互动性，实现了商品销售模式的创新；新零售理念逐步成为重要方向，线上线下深度融合带来消费体验全面升级；企业通过大数据精准把握市场需求，实现个性化推荐和服务；跨境电商促进国内外市场进一步融合，成为助推外贸的加速器。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对本报记者说。

洪勇认为，目前，电商发展形态日益多元化，今后要继续努力促进电商高质量发展，同时积极拓展国际市场，提升中国电商在全球的品牌影响力和国际竞争力。