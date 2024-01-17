罗波，做儿童的“健康守护人”（以普通人的平凡书写不平凡的人生）

早上8点，河北省石家庄市桥西区裕西社区卫生服务中心一开门，儿童保健科就迎来了首位就诊者。社区卫生服务中心主任、儿童保健医生罗波起身相迎：“张姐，带小孙女来体检啊！”

洗手消毒，搓热手掌……54岁的罗波接过孩子，先测量身长、体重，再拿出听诊器听听心肺部有无杂音，最后轻轻牵拉孩子的胳膊和腿，测测孩子的神经动作发育情况。“体重有点轻，不过整体发育没问题，回去给孩子少食多餐。”罗波嘱咐道。

“行，谢谢罗医生！”张姐名叫张晓芬，今年57岁。2003年，她和家人搬到裕西社区后，就常带着儿子到社区卫生服务中心看病取药。如今，罗波又成了她小孙女的“健康守护人”。20年时间，守护了两代人的健康成长，张晓芬打心里感激。

张晓芬记得，儿子还小时，有一次半夜高烧，当时夜里上医院看病很不方便，罗波一听孩子生病了，背着医疗箱就上了门。现在除了孙女定期身体检查，张晓芬和家人有什么不舒服都会咨询罗波。“罗医生解答及时又耐心，有她在，我们很安心。”张晓芬说。

从1990年至今，罗波见证了辖区内成千上万个孩子的健康成长。“过去来找我看病的孩子，现在都成了父母，又带着自己的孩子找我看病。能够见证并守护生命的延续，我觉得特别幸福。”罗波说。

临近中午，等候就诊的孩子还有不少。罗波不厌其烦，拿着小红球、音叉等工具挨个仔细检查，确保不错过孩子生长发育的每一处细节。

在所有检查项目中，罗波最重视新生儿的神经动作检查。“神经动作发育是新生儿成长过程中的第一道关卡，会影响孩子的一生。”罗波说。30年前的一次坐诊中，罗波在为社区婴幼儿做常规体检时，发现一个早产儿的胳膊、手都没有力气，而且反应迟缓。罗波察觉到异常，立刻做了进一步检查，发现孩子的神经动作发育迟缓。“必须马上去医院检查，一刻都不能耽搁。”在罗波的嘱咐下，孩子的家人第一时间带着孩子去往一家三甲医院检查。结果显示，孩子有轻度脑瘫。“幸亏发现得早、干预得及时，没有错过最佳治疗时机。”罗波说。

日常坐诊之余，罗波还会带领社区卫生服务中心的医护人员，定期开展送医上门服务。针对辖区内低保、空巢老人、残疾人、特困职工等特殊困难群体，还开展了“助康、助医、助救”活动，逐户逐人落实家庭医生签约服务。2023年以来，累计开展家庭医生签约12316人次，上门服务近2000人次。

扎根基层，罗波也先后获得了“石家庄市劳动模范”“全省为民服务创先争优行业服务标兵”等荣誉称号。“我将继续扎根社区，发挥好自己妇幼保健专业的专长，做社区居民满意的‘健康守护人’。”罗波说。

《 人民日报 》（ 2024年01月17日 13 版）