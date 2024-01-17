促进消费规模扩大和结构升级（专题深思）

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央立足实现第二个百年奋斗目标、统筹发展和安全作出的战略决策，是把握未来发展主动权的战略部署。大国经济发展，都是以国内需求为基点的，都需要依托本国经济系统的强大内生动力，在国内经济循环畅通的基础上实现国内国际双循环相互促进。同时，进入新发展阶段，国际国内经济环境发生很大变化，需要立足于国内大循环畅通无阻实现高质量发展。也要看到，构建新发展格局不是关起门来搞建设，而是要继续扩大开放，充分利用国内国际两个市场、两种资源推动经济高质量发展。国内市场规模越扩大，国内大循环越顺畅，就越能形成对全球资源要素的引力场。这就需要加快建设全国统一大市场，不断扩大市场规模。其中，促进消费规模扩大和结构升级，是扩大市场规模、提高发展水平的重要途径，对于构建新发展格局具有基础性支撑作用。

在社会再生产的四个环节中，生产居于支配地位，生产决定消费，消费引导生产。消费是最终环节，关系到产品价值的最终实现。消费一头连着经济发展，一头连着社会民生，是经济发展的主要依托，提升消费水平关系到经济发展和人民生活改善。我国有14亿多人口，国内市场规模居于世界前列，但人均消费水平与发达国家相比还有很大差距，商品和服务消费都有大幅提升的空间。着力促进消费规模扩大和结构升级，既可以促进国内大循环畅通，又可以利用我国超大规模市场优势扩大优质商品和服务进口，有效吸纳全球要素资源，从而推动国内国际双循环相互促进。

促进消费规模扩大和结构升级，需要在供给侧和需求侧两端同时发力，既不断提高居民可支配收入，又着力提升、优化商品和服务供给的质量和结构，从而使我国超大规模市场潜力和优势得到充分发挥。居民消费能力主要取决于收入水平的高低。促进消费规模扩大和结构升级，提高居民可支配收入是基础，尤其是要增强居民收入的可持续性。这就需要坚持就业优先政策，创造更多的就业岗位，解决好重点群体就业问题，让人们获得稳定的收入。为此，要始终坚持“两个毫不动摇”，着力增强经营主体活力。深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。支持发展吸纳就业能力强的产业和企业。大力弘扬企业家精神，鼓励企业家在追求投资回报率的同时注重扩大就业容量，带动居民收入水平提高和消费能力增强。同时，要适应消费新趋势新特点优化供给结构，提高供给质量。围绕数字服务、绿色低碳等消费新热点，增加高品质产品和服务的供给，满足居民对高科技含量、高附加值产品的需求。打通线上线下本地化服务，发展新零售业态，培育“互联网+社会服务”新模式，促进居民耐用消费品绿色更新和品质升级，激发消费潜力。此外，还需要推进教育、医疗卫生等领域改革，提高公共服务和社会保障水平，为消费规模扩大和结构升级创造有利条件。

（作者单位：首都经济贸易大学）

《 人民日报 》（ 2024年01月17日 09 版）