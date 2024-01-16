直播预告：医教研融合发展，促进胃肠外科专科能力提升

近年来，公立医院高质量发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，取得重大阶段性成效，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。临床专科能力是医院发展的“硬实力”，对构建优质高效的医疗卫生服务体系、保障人民健康具有重要意义。

2024年1月18日15:00，华中科技大学同济医学院附属同济医院胃肠外科中心主任王桂华将做客直播间，就促进胃肠外科专科能力提升等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

王桂华，教授，博士生导师，华中科技大学同济医学院附属同济医院胃肠外科主任，华中科技大学同济医学院附属同济医院普通外科副主任，中国抗癌协会腹膜肿瘤专业委员会常委，中国抗癌协会肿瘤微环境专业委员会委员，中国抗癌协会肿瘤胃肠病学专业委员会委员，中国医师协会肛肠医师分会转化医学学组委员，湖北省医师协会理事会理事，武汉市医学会普通外科学分会青年委员会副主任委员。

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