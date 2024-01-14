中医院推拿科夜门诊“走俏” 理性按需就诊很关键

中新网杭州1月13日电(郭天奇)年轻人下班之后都去哪？有人选择叫上几位好友聚餐，有人选择独自“窝”在家中享受个人时光，也有人选择逛街与购物……如今，多地的多家中医院开设了推拿科夜门诊，一部分“佛系”年轻人将在推拿科夜门诊“组团”按摩当成了下班后的新选择。面对这一现象，中新社记者专访浙江省中医院推拿科副主任中医师钮铭，了解推拿科夜门诊何以“走俏”？什么样的患者需要在该门诊就诊？日常在家如何自行缓解身体上的轻微酸痛？

专为“上班族”服务 推拿、针灸一应俱全

“上班族”因长时间伏案工作产生颈肩疼痛，该如何治疗？白天上班没时间，但确实有治疗需求该怎么办？或许一个在夜间开设的推拿科门诊可以解决这些问题。

记者了解到，为了方便确实有治疗需求，但是白天没有时间的“上班族”，成都、青岛、南京、扬州、杭州等地的多家中医院专门针对“上班族”开设了推拿科夜门诊，位于杭州的浙江省中医院以及杭州市中医院的推拿科夜门诊更是出现了“一号难求”的火爆现象。

浙江省中医院从2022年11月开始设置推拿科夜门诊，该门诊在工作日开设，主要包含推拿科、针灸科和中医内科三个科室，每天开设的时间段是下午4点半至晚上8点。

“推拿科夜门诊主要提供推拿、理疗、针刺、牵引等一系列医疗服务。”钮铭说，“如今手机电脑的使用越来越频繁，再加上久坐不活动，不管是成人还是小孩，颈肩、腰椎问题都是最常见的，发病率也比较高，所以推拿科夜门诊主要对出现这类症状的人群做一些有针对性的治疗。”

患者钱浩是一位大学生，之前因睡软床和沙发导致腰部出现疼痛，再加上低头玩手机，不仅颈部出现不适，腰椎疼痛也加重了。“之前不舒服的时候选择了贴膏药，但贴了很久都没有明显效果，后来感觉越来越疼了，就来到了推拿科夜门诊寻求专业的治疗。”钱浩说。

在现场，钮铭为钱浩进行了推拿治疗。“通常我们会使用‘一指禅’‘扳法’等中医推拿手法，这对治疗颈肩、腰椎疼痛还是有一定效果的。”钮铭说。诊疗完毕后，钱浩告诉记者：“医生的手法很柔但很有力，不会感觉很刺激，做完之后会有种麻酥酥的感觉，非常放松和舒适。”

理性看待此波“推拿热” 按需就诊很关键

如今，不少人将前往推拿科按摩看作一项“佛系”的休闲活动，年轻人当中也流行起了一波“推拿热”。实际上，许多人选择推拿科按摩或许仅仅出于体验和放松的目的，其病情并未达到需要就诊的程度，跟风就医反而会占据有限的医疗资源。因此，呼吁、引导民众理性看待此波“推拿热”、按照实际需求就诊对于医疗资源的有效运用极为关键。

据悉，浙江省中医院推拿科夜门诊每月接诊量在2000人次左右，平均每天接诊100人次。“号源非常紧张，有时候下周三的号都要在这周三之前预约，否则就有可能抢不到。”患者钱丽丽说，“白天要上班，夜门诊其实是我们这些‘上班族’唯一的选择。”

对此，钮铭表示，推拿科夜门诊每晚都会有6至7位中医师值班，但平均100人次的接诊量还是相对较大的。“如果是单纯想放松，就没必要占据有限的医疗资源，因为推拿科夜门诊设立的初衷，就是帮助确实需要治疗的人群，我们要合理、有效地运用有限的时间、有限的医疗资源。”

“如果休息一夜或者稍微活动就能够缓解颈肩疼痛，那就无需就诊，但如果出现了持续性的疼痛，并伴有手麻、手臂酸胀，甚至出现胸闷、恶心、呕吐，那就需要引起高度重视，需及时前往医院寻求医生的帮助，再通过具体的检查，决定是否需要治疗、该如何治疗。”钮铭说。

另外，对于症状并不严重的人群，钮铭表示自行缓解疼痛的方法有很多，但不建议大家自己进行推拿和穴位按摩，不专业的手法反而会对身体有害。“保持锻炼其实就是预防颈肩疼痛、缓解身体不适的最好方式，比较好的方法是做一些扩胸运动，可以缓解、放松颈肩部的肌群，达到治疗的目的。”钮铭说。