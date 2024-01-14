专家析医学人文内涵：科学精神和奉献精神

中新网北京1月13日电 中国工程院院士、中国医师协会副会长、北京大学原常务副校长詹启敏11日在“爱不落下·第三届生命健康文化高峰论坛”上表示，现代医学发展和人文情怀是密不可分的，这就是医者的初心。

在此次论坛上，詹启敏表示，现在的健康理念与以往不同，过去主要以疾病的诊断治疗为主，而今天谈到的健康是大卫生、大健康、大医学的概念，就是全方位、全生命周期地来关注健康。

他谈到现代医学发展中的人文素养，“在这种强大的科学发展过程当中，我们会思考一个问题就是医学的初心是什么？”

詹启敏说，医学从形成的第一天起就是为了给人类消除疾病，促进健康，所以，过去在医疗条件并不是特别好的时期，从某种程度上说，医生和病人的距离其实就是一个听诊器的距离。如今，远程医疗、物联网+、大型医疗装备等层出不穷，似乎从物理距离上把医生和病人的距离拉大了，那么，怎么继续弘扬有温度的医学，做有温度的医生，弘扬医者仁心、大爱无疆，把医学的初心融入到当前医学实践中，这是我们要考虑的问题，这就是医学人文的问题。

他表示，医者只有具备“精湛的医疗技术”与“厚重的人文情怀”两只翅膀，才可以展翅翱翔，才能更好地为老百姓提供优质的医疗服务。

詹启敏表示，互联网医疗等新兴医疗模式出现后，近年来，医患关系有很大改善，但是，怎么满足老百姓日益增长的健康需求，这依然面临很多问题。特别是在一些时候医疗服务能力仍比较有限，人类对很多疾病的认识仍还不足，没有很好的治疗方法，那么，医者怎么把温度传递过去，这都是我们要考虑的。

“医疗服务的对象无论是个体还是群体，都是人，所以，医学人才培养和医疗服务理念，一定要融入非常厚重的人文情怀。”

詹启敏说，医学践行的就是真善美，因为人体就是自然进化过程中最优美、最精致的艺术品，医生的责任就是把艺术品维护好，让它保持高质量的状态，这就是我们医生最大的责任。

此次论坛由《中国医学人文》杂志社、北京图书订货会组委会、北京中医药大学、北京明伦公益基金会、中华出版促进会医学出版专业委员会联合主办，聚焦新时代“全民健康”主题，致力于将生命健康文化与医学、人文、科学、出版等行业跨界融合。