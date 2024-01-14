为医学影像诊断插上“智慧翅膀”

隆冬时节，北部战区总医院某新型野战帐篷医院内，主任医师张立波打开智能战伤诊断系统，通过该系统自动辅助诊断伤情、精确量化受损组织、立体呈现三维病灶模型，为受伤战士的救治提供了精准有效的参考方案。

20多年来，张立波一心扑在医学影像技术创新上，主持开发了“医学影像处理与远程诊断系统”“颅脑战创伤影像自动化诊断系统”等系列科研成果，不仅在临床诊疗、卫勤保障、应急救援等方面发挥了积极作用，也在军地得到广泛应用。因工作实绩突出，他先后被评为全军学习成才先进个人、全军后勤工作先进个人，获得军队优秀专业技术人才一类岗位津贴，入选“中国好人榜”，当选“人民好医生-青年典范专家”。

2001年，毕业初到工作岗位的张立波，遇到一台自法国引进的先进ECT设备突然“罢工”。眼看着数百万元的设备陷入瘫痪，张立波主动请缨，半个多月的时间里，他通宵达旦、废寝忘食，研究技术资料、钻研设备原理，对设备进行了改造并研制出具有自主知识产权的图像采集与报告系统，高精设备在他的改造升级下又重新开工。后来，他的技术革新成果被推广应用于国内多家医院，解决了此类设备没有售后服务的问题。“自主知识产权掌握在自己手里，咱就有底气。”提起此事，张立波深有感慨。

这些年来，每天清晨雷打不动做仰卧起坐锻炼是张立波的“标配”。他的宿舍里，除了一台电脑，书是当仁不让的主角，业余时间他也基本沉迷于阅读钻研中。提起张立波身上那股子刻苦劲儿，同事们都很钦佩。张立波不仅取得了放射诊断、放射技术双系列职称，还成长为技术多面手，在医工交叉领域取得了丰硕的成果。他发表论文52篇（SCI23篇），获专利与软件著作权5项，承担全军和省部级科研课题7项，获全军和省部级科技成果二等奖3项。

“我的愿望是尽最大努力救治更多的病患。”2003年“非典”时期，还是“毛头小伙”的张立波第一时间站出来，在防控一线发热门诊放射科，穿着厚厚的防护服，每天都坚持七八个小时，完成上百位患者的胸部X线检查。虽然衣服总被汗水湿透，但他的脸上始终挂着暖暖的笑容。

2009年，张立波自主研发的“医学影像处理与远程诊断系统”，作为军事外交援助项目授权柬埔寨王国王家军总医院，使用3年多就为数万名患者带去了福音。这套系统至今仍在柬方医院疑难病例会诊、危急患者救治、军人健康保健等领域持续发挥着重要作用。为了铭记中国的援助，柬埔寨王家军总医院特意在每位患者的影像诊断报告单上注明“This system is provided by China”（该系统由中国提供）。

转改不转志，换装不换心。2020年编制调整改革，张立波主动申请转改文职人员，脱下“橄榄绿”穿上“孔雀蓝”。转改后，他继续以军人的忠诚、责任与担当严格要求自己，坚持以科技创新为动力，以服务医疗事业为目标，在践行为兵为民服务的同时，把医疗技术研发的方向向练兵备战保障打赢聚焦。

2023年以来，张立波被推荐担任了中华医学会影像技术学会青年委员，他还全票当选为辽宁省医学会放射技术学分会候任主任委员，受到业内同行的一致认可。“为军事医学影像诊断插上‘智慧翅膀’，我将奋斗不息、战斗不止。”张立波这样说。（本报记者 刘小兵 本报通讯员 孙先鹏 兰济民）