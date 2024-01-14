“黄昏门诊”解错峰就医难

数九寒冬，晚上9点50分，宁夏固原市中医院皇甫谧康复中心，一位患者匆匆赶来：“搬东西不小心扭着腰了，这么晚还能给看吗？”

“能看。夜间门诊，就是为了方便大家晚上就医看病。”一番检查后，值班坐诊医生闫固林开始为患者针灸，“得连续扎针好几天呢，晚上10点前都有人。”

闫固林是固原市中医院副院长、皇甫谧康复中心主任。他告诉记者，康复中心以前坐诊时间不会超过晚上8点，第二批主题教育开展以来，医院下沉基层了解情况时发现，很多上班族白天没时间来看病，为此，医院专门开设了“夜间门诊”。“刚开始有的医生不理解，看到晚上病人稀稀拉拉，就想提前关门下班。我说那不行，说10点下班就是10点，早一分钟都不行。”闫固林说，有的教师下了晚自习来做理疗，有人加完班来针灸拔罐，如今，康复中心床位增至120张，比之前多一倍。

普儿科医生廖红梅是固原市人民医院“黄昏门诊”的出诊医师。“冬季儿童呼吸道感染多发，很多县区父母带着孩子大老远跑来看病，医院特意把检查化验等医技科室上班时间延长，检查结果当天出，患者随看随走。有了‘黄昏门诊’，非急症患者不用扎堆去急诊，也减轻了急诊的压力。”廖红梅说。

第二批主题教育开展以来，在固原市多家医院，“黄昏门诊”“夜间门诊”“假日门诊”等成为常态。固原市卫生健康委员会副主任马桂玲告诉记者，针对患者反映较为集中的“核磁、CT等检查排队等候时间长”“上班族、学生族错峰就医难”等问题，全市有15家公立医院实行延时医疗，采取“早提前、午不休、晚延长”的方式，方便了患者就医，受到群众好评。

提升就诊服务水平、满足群众就医需求，离不开医疗人才支撑，但在固原，人才流失是让不少医疗机构头痛的共性问题。“边远地区引才本就不容易，有些业务能力很出色的医生，就因为没有编制，同工不同酬，没能留下来。”固原市人民医院副院长张丽说。

固原市人民医院专门组成薪酬制度改革小组，深入各科室部门座谈摸排，下决心解决这个“老大难”问题。医院制定了固原市人民医院“同工同酬”工作实施方案，投入1200余万元落实全院753名备案制工作人员同工同酬。实行同工同酬以来，新招聘人员122人，目前没有人离职，人才流失情况得到初步扭转。

“像我这样工作五六年还没编制的，基本工资比较低，也没有住房公积金。现在好了，医院实行同工同酬，扣完五险一金，到手工资直接翻了一倍。”固原市人民医院泌尿外科住院医师金伟说，以前，他所在的科室一半医生都没有编制，同工同酬后，大家的精气神提起来了，干工作更有劲头了。

固原市人民医院急诊科肛肠组医生高甲斌，就是离职后又“返流”的人才之一。他告诉记者，因自己没有编制，工资待遇提不上来。2022年，石嘴山市一家医院抛出橄榄枝，他选择了离开。“几个月前，听说原单位正在推行同工同酬，咱本来就是固原人，能回到家乡发展，还有不错的待遇，好着呢！于是我又考了回来。”他说。

第二批主题教育开展以来，固原市卫生健康系统以“四下基层”为抓手，用心用情用力办好群众关切的医疗卫生健康民生实事，2023年6月份以来，涉医投诉量较去年同期下降了13%，2023年公立医院门急诊诊疗人次同比增长7.7%、三级医院三四级手术占比同比提高7.64%，患者转外就诊明显减少，群众看病就医体验进一步提升。（本报记者 张文攀 闫 磊）