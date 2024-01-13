“早筛、早诊、早治”：阿尔茨海默病防治的“三驾马车”

随着人口老龄化进程的加快，以阿尔茨海默病为主的老年痴呆疾病发病人数持续增加，严重威胁老年人健康和生命质量，给家庭和社会带来沉重负担。

为此，人民好医生特别邀请到福建医科大学附属协和医院神经内科主任医师陈晓春教授，解放军总医院国家老年疾病临床医学研究中心副主任贾建军教授，复旦大学附属华山医院神经内科副主任郁金泰教授，一起做客人民好医生直播间，为大家科普“老年痴呆”的防与治。

阿尔茨海默病是老年期最常见的一种痴呆症

阿尔茨海默病起病隐匿，早期诊断困难，导致患者出现认知功能障碍、精神行为异常和日常生活能力的丧失，严重危害了老年人的身心健康。陈晓春在访谈中介绍到，轻度认知功能障碍（MCI）是阿尔茨海默病连续疾病谱中的一个关键发展阶段，对于老年痴呆症的防治具有重要意义。

据了解，当前我国老年阿尔茨海默病及其他痴呆症的发病率逐年上升。庞大的患者群体对阿尔茨海默病的预防和控制带来了严峻的挑战。

阿尔茨海默病的症状表现

阿尔茨海默病（AD）是一种起病隐匿、进行性加重的神经退行性疾病，其临床表现主要为记忆障碍、失语、失用、失认、视空间技能损害和执行功能障碍，并伴有不同程度的精神心理症状，逐渐影响患者的日常生活能力和社会功能。目前，阿尔茨海默病（AD）的病因和发病机制尚不完全清楚。

贾建军在直播中提到，若家中或周围的老人出现进行性的记忆力减退，包括注意力和逻辑思维能力下降，难以完成日常事务、语言表达困难和时间、地点混淆等症状表现时，需要引起高度警惕，并及时就医。

早筛、早诊、早治是AD防治、关口前移的“三驾马车”

阿尔茨海默病给个人、家庭与社会都会造成沉重的负担，因此预防和早期治疗阿尔茨海默病的重要性不言而喻。

近年来阿尔茨海默病也采用了其他慢性疾病的规划，将治疗窗口前移。这主要体现在对诊断标准的修订，当前大家谈论的阿尔茨海默病包括临床前阿尔茨海默病，即：脑内出现阿尔茨海默病单向蛋白沉积和TAU异常这些病理变化，但尚未出现相关临床症状；以及随着疾病进一步发展，患者出现认知功能下降，包括记忆、视觉空间、计算、逻辑、情感等问题，但症状较轻，尚未严重到影响日常生活与独立工作的痴呆阶段；最后才是传统意义上的痴呆阶段。

郁金泰提到，在这个新定义下的指导下，对于一些更易出现认知问题的高危人群（如有家族史，年龄较大，抑或是患有高血压、糖尿病、抑郁症、睡眠障碍等），应当注重阿尔茨海默病的前期预防。若患者出现早期症状，可以通过PET等分子影像技术早期精准诊断，以便更早介入干预。

对于早期阿尔茨海默症患者而言，新药物的出现无疑为早期治疗带来了突破。郁金泰介绍到，当前的新药物能够有效清除阿尔茨海默病的致病元凶，从而有效延缓疾病的进展，越早使用获益越多。所以在早期症状发生时，尽早到医院神经内科就诊，以免错过黄金治疗期。

预防阿尔茨海默病的发生和发展

近年来越来越多的研究显示，阿尔茨海默病和其他慢病一样，存在着很多可调控的危险因素。若能积极地采用相关措施控制危险因素或采取其他举措介入干预，极有可能延缓疾病的发生与发展。新上市的生物制剂将引领早期AD从“对症治疗”跨入“对因治疗”新时代，给阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆患者带来新的治疗方案。

除了对症下药，预防阿尔茨海默病的发生，一方面在行为方式上要强调多用脑、多运动。同时可以辅之健康的饮食与睡眠习惯，以及增加社会交往。另外还要戒除不良的生活方式，包括戒烟和戒酒。除此之外，严格控制自身慢病也是预防疾病发生的必要举措，包括对血压、血糖、血脂、情绪，以及心脑血管疾病的管理。另一方面，适当补充一些微量元素，尤其维生素C或者是通过补充维生素B来降低同性伴胱氨酸水平，也是预防阿尔茨海默病发生和发展的重要方式。