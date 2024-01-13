科学合理用药，这份提示请查收

咳嗽时怎么选择祛痰药，儿童吃药时应该注意什么，预防心梗可以吃什么药，喝水吃药有什么讲究……中国药学会日前发布“2023年公众十大用药提示”，呼吁公众了解安全用药知识，规避用药误区。

咳嗽不止，正确选择祛痰药

咳嗽是呼吸系统最常见的症状之一，是呼吸道黏膜受到刺激引起的一种防御性反射动作，通过咳嗽可以清除呼吸道的分泌物和气道异物。在呼吸道炎症等病理情况下，呼吸道分泌物的增多可使咳嗽加重，大量痰液还可阻塞呼吸道引起呼吸困难，使病原体滋生并引起感染。当咳嗽无法顺利将痰液排出时，就可考虑使用祛痰药进行对症治疗。

常见的祛痰药可分为以下几种：

恶心刺激性祛痰药。代表药物：氯化铵、愈创木酚甘油醚，常与其他镇咳祛痰药配成复方制剂应用，如复方甘草口服溶液、棕铵合剂等。服用后刺激胃黏膜引起轻度恶心，反射性地引起气管和支气管腺体分泌增加，使痰液变稀，易于咳出。此类药物剂量过大时引起的不良反应较多，如呕吐、腹胀、心悸等，特别是肝肾功能不全患者使用更应谨慎。

刺激性祛痰药。代表药物：桉叶油、愈创木酚、安息香酊、松节油等。这类药物主要是一些挥发性物质，对呼吸道黏膜具有温和的刺激作用，能使黏膜轻度充血，加快局部血液循环，同时还能湿润呼吸道，通过以上作用使痰液黏稠度下降，易于咳出。该类药物还有一定的消毒防腐作用，能抑制呼吸道细菌的生长。

黏液溶解药。代表药物：溴己新、乙酰半胱氨酸、氨溴索、标准桃金娘油、羧甲司坦等。该类药物能使黏痰中的黏多糖纤维分解，或抑制酸性糖蛋白的合成，同时分解黏蛋白，从而使痰液的黏度降低，易于咳出。酸性较强药物可使乙酰半胱氨酸的作用明显降低，应避免合用。

患者应及时就医，明确导致痰液增多的原因，并在医生和药师的指导下选择合适的治疗方案。需要注意的是，祛痰药只是肺炎、支气管炎等呼吸系统疾病治疗的一个方面，很多时候还需要联合其他多种药物进行综合治疗，因此在应用祛痰药时还要注意合并用药的问题。使用祛痰药时应注意避免同时使用强力镇咳药，因为祛痰药通过溶解和稀释黏痰，增强纤毛运动促进痰液排出，此时合用强力镇咳药，会使痰液无法咳出，无法达到祛痰的目的，只有剧烈咳嗽者才需用镇咳药进行控制。

腹泻怎么办，及时干预保健康

腹泻高发于每年10月至12月，一般是由轮状病毒感染引起的急性肠道传染病，主要传播途径是粪-口传播。主要表现为呕吐、大便次数增多，呈蛋花汤样或水样，可伴有发热、恶心和腹痛，如果不及时进行有效干预和治疗，可能引起脱水和电解质紊乱，进而导致死亡等严重后果。

预防和减少肠道传染病的发生，养成良好的个人卫生习惯，把好“病从口入”关最为重要。如出现腹泻症状，应结合自身情况选择治疗药物。

口服补液盐：腹泻严重者，往往会导致水分和电解质的大量丢失，引起脱水。腹泻治疗的首要原则是预防和治疗脱水，口服补液盐是经济、简便、有效的治疗方式。儿童腹泻可选择口服补液盐Ⅲ。使用补液盐Ⅲ时，应将一袋完整的补液盐用250毫升温开水溶解。水量要准确，否则会导致溶液太稀或太浓，影响渗透压，从而影响药品功效。另外不要将一袋分成几次溶解，这样无法准确拆分，会影响渗透压和电解质浓度。放凉了可以隔水加热，不要直接往里添加热水。不要添加糖、牛奶、果汁等，以免影响效果。在给孩子喂口服补液盐Ⅲ时，要遵循少量多次的原则，如果孩子出现呕吐，停10分钟后再慢慢喂。

微生态制剂（活菌制剂）：病毒入侵会造成肠道菌群失衡，适当补充益生菌，有利于维持正常肠蠕动，促进肠道功能恢复正常的生态环境和生理功能，缓解腹泻症状。益生菌宜餐后服用，活菌制剂可用温开水送服，但温度不应高于40℃。多数益生菌的储存有温度要求，一定要按说明书提示储存。

止泻剂：常用的有蒙脱石散，有极强的固定和吸附作用，具有保护消化道粘膜的能力，此类药物本身不被吸收，服用后可吸附毒素排出体外。服药后2小时内应禁食禁水，以避免蒙脱石散与食物发生吸附、黏附，影响药物在疾病部位的覆盖。与一般药物联用建议间隔2小时以上，联用抗菌药物或微生态制剂时，建议先服抗菌药物，再用蒙脱石散，微生态制剂要放在最后，三者要间隔1~2小时。

远离心梗，科学预防是关键

心血管疾病一直以来都是国民健康的头号杀手，急性心肌梗死的致死率则排在心脑血管疾病的第一位。心肌梗死的救治，就是“跟时间赛跑”。

影响心血管健康的因素很多，其中很大一部分与生活方式有关。因此，想远离心血管疾病，生活中要注意：

1.养成健康的生活方式：不吸烟、适当增加体育锻炼、改善睡眠、合理饮食、保持健康的体重、保持心情放松，无论是对预防心梗，还是心梗后的康复都至关重要，这些是任何药物或者治疗手段所不能替代的。

2.定期体检：每年参加一次体检，了解自己的身体状况极为重要，尤其是对于中老年人。另外，除了常规检查，可以增加一项颈动脉超声检查，通过无创的超声可以判断动脉粥样硬化的进程。如果发现颈动脉斑块，有多个危险因素（如吸烟、血压高、血脂高和血糖高等），可在医生指导下进行他汀类药物治疗。

3.药物预防：对于高危人群，尤其是发生过心梗的人群，应积极开展二级预防。需要在医生和药师的指导下，选择服用药物，预防心肌梗死，改善预后。如抗血小板药物、调脂药物、β受体阻滞剂、血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素II受体阻滞剂（ARB）等，切不可随意停药。

高血压不可忽视，合理用药不乱来

高血压是一种较为高发和常见的疾病，高血压治疗应听从心血管医师的治疗方案，有的放矢地治疗才能事半功倍。

临床使用的降压药主要有五大类：

钙离子通道阻滞剂，应用相当普遍，代表药物为硝苯地平、非洛地平、苯磺酸氨氯地平等。这类药物比较适合高血压伴有动脉硬化的患者，降压安全持久，但可能会引起譬如面部潮红、脚踝水肿等问题。

血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI），代表药物为卡托普利、依纳普利、贝那普利等，比较适合高血压伴有蛋白尿或者糖尿病、心脏形态改变的患者。它们的降压效果明显，且有助于提升心功能，但部分病人服用后会有干咳不止的不良反应。

血管紧张素II受体阻滞剂（ARB），代表药物有氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦、替米沙坦等，这类药物适用于高血压伴有糖尿病，或者高血压伴有蛋白尿的人群。

β受体阻断剂，代表药物有普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔等，主要针对舒张压高为主的高血压，对焦虑症及精神因素主导的高血压有较好的效果，适合高血压伴有心动过速，或者是伴有心绞痛、心肌缺血的患者。

利尿剂，主要通过减少血液容量达到降压目的，代表药物有氢氯噻嗪、吲达帕胺等，适合与其他类型的降压药物联合应用。

要注意的是，降压药物使用应遵循以下原则：遵医嘱，小剂量起始，优先选择长效制剂，可以维持血压长效稳定；联合用药，小剂量多药联合优于大剂量单药；个体化用药，要兼顾患者的耐受性和药物的有效性。

降脂常用他汀药，四点注意要谨记

他汀类药物作为最为经典和有效的降脂药物，已经被广泛应用于高脂血症人群。对高脂血症人群来说，日常要注意清淡饮食，以低脂、低盐均衡饮食为主，注意减少胆固醇的摄入，要保证充足的睡眠，并且需要适量的锻炼。除此之外，使用他汀类药物时要注意：

1.注意服药时间。胆固醇的合成有昼夜节律，夜间合成最多，所以大多数他汀类药物都建议在临睡前服用，但是阿托伐他汀与瑞舒伐他汀作用比较持久，每天固定一个时间服药即可。要按照医嘱定量服用，如果漏服了药，想起来要及时补服。

2.长期坚持服药。降脂是一个长期的过程，对于绝大部分患者来说，即使血脂已经恢复正常了，也需要继续服用他汀类药物，但是需要定期监测血脂、转氨酶、肌酸激酶等，调整药物治疗方案。

3.谨防不良反应。大多数患者对他汀类药物的耐受性良好，副作用通常较轻且短暂，一般不需停药。但是一旦出现肌肉酸痛或无力、肌肉痉挛、尿液颜色变深等不良反应，一定要立即停药、及时就诊。在医生的建议下做相关检查，根据情况采取相应的调整措施。

4.注意相互作用。他汀类药物与许多药物之间都有相互作用，会导致治疗作用降低或者不良反应增多，在合并使用其他药物时，一定要咨询医生或药师。此外，在服药期间也不要食用西柚或者西柚汁，会增大对肝脏和肌肉的损害。

儿童常用口服药，不同用法要知道

儿童用药与成人用药有一定区别，剂型方面通常会考虑到儿童的特点。目前儿童常用口服剂型有干混悬剂、颗粒剂、口服液体制剂、片剂和胶囊等。其中，口服液体制剂包括溶液剂、糖浆剂、混悬剂等，片剂包括咀嚼片、缓控释片、泡腾片、分散片等。

在选择用药时，要注意适合儿童的药物，综合考虑药物效果和儿童的接受度。一般而言，3岁以下儿童吞咽能力差，不宜直接吞服药片、胶囊等固体药物，可以选择颗粒或液体剂型的药物。对于大孩子，就可以选择片剂或者咀嚼片，更方便一些。不同的口服药物剂型，其用法也不同。

颗粒剂、干混悬剂：服用前需用适量温开水搅拌溶解后服用。

口服液体制剂：用量杯或按瓶体刻度精确倒取，不可用嘴直接接触瓶口服用。

混悬剂、糖浆剂及其他液体制剂：需精确量取药液，服药前应充分摇匀。

泡腾片：注意不可直接吞服，因为泡腾片中加入了能产生二氧化碳的成分，直接口服药品在口腔内遇水会瞬间产生大量二氧化碳气体，有缺氧窒息的危险。所以在服药前需先将药片加适量温水完全溶解，待气泡全部消失后再口服。

咀嚼片：服用时可不饮水，直接在口腔中咀嚼或吮服使其溶化后吞服即可。

分散片：如果孩子还小，不能吞咽片剂，大部分分散片可以用水化开后喂服。如果是不可溶后服的药物，建议更换至更适合的剂型。

滴用眼药无需多，1~2滴即达治疗量

眼药水是眼科疾病常用的药物剂型之一，对于许多眼科疾病，眼药水都有直接、快捷的治疗作用。滴眼药水前，一定要彻底清洗双手，尽量避免用手直接接触眼睛，以免造成眼部的感染，滴眼药水的时候，可用食指将下眼睑下拉。与眼球分开，将眼药水点在结膜穹窿内，滴一至两滴即可。

正常人群结膜穹窿内最大的液体容量为20~30微升，其中正常泪液量约为7~10微升，结膜穹窿最多只能容纳20微升的药液。市售的眼药水因为包装不同、开口大小不同，会使滴的药滴大小不等，每滴药液的平均体积约40微升，已经超出了结膜囊容量。因此，当眼药水滴入后，大约有一半的药液从结膜穹窿溢出流出眼外，这是正常的现象。

一滴眼药水已经达到了治疗剂量，无需增加药量。多点几滴不会带来更多的吸收，除了浪费还可能使不良反应风险增加。某些药物如硫酸阿托品眼用凝胶、硝酸毛果芸香碱滴眼液等药物，用量加大，溢出眼内，经鼻腔或口腔吸收可能会导致严重的全身不良反应。建议滴完眼药水后，用手指轻轻按压眼内角鼻泪管处至少2分钟，以减慢药液排入鼻子，从而增加疗效，减少不良反应。

药物治疗有疗程，频繁换药扰疗效

很多公众对药物治疗效果的期望很高，总希望吃完药后疾病的症状就可以明显改善，如果吃了一两次病情没有得到改善，就认为这个药物不起作用，自行更换为另外一种药物，特别是一些非处方药，如感冒药、解热镇痛药等。但频繁换药不仅不能对疾病的治疗带来好处，还可能带来一些负面影响，如增加药物不良反应、细菌产生耐药性等。所以，应对更换药物有正确认识。

药物发挥作用不仅取决于药物本身，还取决于人体对药物的反应。如口服药物需经过吸收、分布才能到达相应的部位，因此药物在血液中浓度的升高需要一定的时间，即使达到生效浓度，也需要给药物留出发挥药效作用的时间，通常无法做到立马起效。频繁换药可能导致药物浓度不足，影响治疗效果。不同药物的起效时间也不同，如某些抗抑郁药物可能2周左右才起效，如果心急频繁更换药品反而会导致抑郁症状的加重。而对于使用抗菌药物治疗的感染性疾病而言，没有指征就随意频繁更换抗菌药物，易诱导细菌产生耐药性，使得原本可能有效的抗菌药物疗效降低甚至无效，故一般需用药一段时间后进行临床效果评估，确有更换指征时再进行更换。

在开始使用一种药物治疗时，若药物疗效不明显，需考虑是否存在用药剂量和用药时间方面的不足，遵医嘱调整用药剂量，不宜频繁换药。应根据疾病的进展，并在医师或药师的指导下再决定是否更换。

药物种类有不同，有些嚼服更有效

平时服用口服药物的时候，大多是整片吞服，不宜嚼碎服用。比如有些药物做成缓释片或控释片，药片的结构可以保证药片到胃肠道才受控制地分解吸收。如果嚼碎服用，会使缓慢给药变成快速吸收，短时间内大量吸收药物，从而带来更多用药风险。还有一些肠溶片，它们在肠道内吸收更充分或对胃有一定的刺激性，如果被嚼碎了吃，可能会影响吸收效率或刺激胃黏膜。

但有些药物却比较特殊，需要嚼碎后服用，直接吞服可能无法达到理想治疗效果。一般来说，药名中带有“咀嚼片”字样的药品都建议充分咀嚼后服用。如酵母片、乳酸菌素片，整片吞服后在消化道内不易溶解，在胃内形成黏性团块，影响药物的作用。嚼碎后服用有利于加速药物的释放，从而加速药物在消化道内溶解吸收，以充分发挥药效。

消化系统用药中主要是一些抗酸药、胃黏膜保护药及助消化药需要嚼碎服用。如复方氢氧化铝、铝碳酸镁等，适合在饭前半小时嚼碎服用。它们被咀嚼后会分散成微小颗粒，增加药物和病灶的接触范围，覆盖在消化道黏膜上，形成保护膜，从而减轻胃内容物和胃酸对胃壁溃疡的刺激，促使溃疡尽快愈合。

心绞痛发作时，就可将硝酸甘油嚼碎后舌下含服，便于药物溶化，加速药物的吸收，可迅速缓解心绞痛。

此外如碳酸钙、葡萄糖酸钙等钙剂，此类制剂质地较重、崩解较慢，嚼碎后服用不但有利于钙离子的吸收，还可减少胃肠负担。在服用药品时，需要仔细阅读药品说明书，遵医嘱服药。

服药用水需注意，喝多喝少有讲究

吃药的时候多数情况下都会用水送服，但喝多少水是有讲究的。每种药物都有自己的“最佳饮水量”。喝对了，才能保证药效。应在医生或药师的指导下服药，服用药物前一定要仔细阅读药物说明书。

以下药物服药时应当多喝水：

抗菌药物：磺胺类以及左氧氟沙星、莫西沙星等喹诺酮类抗菌药物的代谢产物在尿液中的溶解度低，容易在泌尿系统中形成结晶，有引起泌尿系统结石的可能性，多喝水可以预防。

抗痛风类药物：由于会促进尿酸排泄，也应当多喝水，以免尿酸在体内形成结晶无法排出。

解热镇痛类药物：感冒发烧时常用的解热镇痛药，如布洛芬等，服药后会引起人大量排汗，有可能导致水电解质失衡，这时补水十分重要，有助于防止脱水。

双膦酸盐类药物：治疗骨质疏松的阿伦仑酸钠等，有刺激上消化道黏膜的副作用，建议用满杯水送服。

有些药物的起效方式特殊，用药时要少喝水。

胃黏膜保护剂：如硫糖铝、氢氧化铝等，通过在胃黏膜表面形成一层保护膜，达到治疗效果，大量喝水反而会影响药物疗效，用药后1小时内尽量不要喝水。

部分止泻药物：如蒙脱石散，此类药物同样通过覆盖消化道黏膜起到治疗效果，也应当少喝水。

糖浆类止咳药：这些药物是靠黏附在咽喉部发挥作用，使药物充分发挥疗效。建议服用后15分钟内不要喝水，避免将黏附在咽喉部位的药物冲掉。

（本报记者 陈海波整理）

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