哪些医疗机构落地种植牙集采？国家医保局将提供官方查询渠道

哪些医疗机构落地种植牙集采？据国家医保局1月12日消息，患者可通过国家医保局微信公众号“微服务”功能查询口腔种植体集采中选产品、承诺参与口腔种植价格治理医疗机构信息等。

国家医保局微信公众号查询截图。

按照国家医保局有关价格治理的部署，目前常规单颗牙种植费用主要由三部分构成：一是医疗服务收费，各地三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务收费原则上不超过4500元，符合特定条件的地区或医疗机构允许适当放宽；二是口腔种植体系统，集采后共有40种产品中选，中选价格区间为548元至1855元，均价900余元；三是牙冠收费，各地开展牙冠耗材竞价挂网后，牙冠价格区间为100元至656元，均价300余元。

据介绍，国家医保局微信公众号将公布“口腔种植体系统集中带量采购中选产品清单”等有关信息，其中涉及中选产品各自的厂家、材质、价格以及全国医疗机构的约定采购量等；“承诺参与口腔种植价格治理的医疗机构名单”，公布的信息主要包括医疗机构的名称、地址、联系方式等，供有需要的患者就诊前参考。

下一步，国家医保局将督导各地医保部门推动口腔种植价格治理措施持续落实到位，同时也将适时更新“承诺参与口腔种植价格治理的医疗机构名单”。