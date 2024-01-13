门诊“开进”工地：广州职工就医更方便快捷

中新网广州1月13日电 (记者 蔡敏婕)一辆辆体检大巴驶入工地、厂区，往常坐在医院出门诊的医生、专家熟练地搭设起临时就诊点，接诊通过互联网医院挂号的职工；体检大巴化身为临时检查室，各类常用便携的检查设备开始运转；开出处方后，药品将通过物流及时配送上门......2024年广州市产业工人职业健康助企行系列活动12日启动，职工“家门口”就医成为现实。

2024年广州市产业工人职业健康助企行系列活动启动。广州市总工会 供图

慢性病是潜藏在不良生活、工作习惯之下的“健康杀手”。当前，广州正加快建设先进制造业强市、现代服务业强市，产业工人的慢性病问题也引起了越来越多的关注。

“在部分企业的体检报告中，我们发现，有些企业员工的空腹血糖、血脂、尿酸异常率较高，有些企业员工甲状腺囊肿和结节、前列腺增生和肾囊肿、脂肪肝和胆囊息肉的检出率较高。”广州市第十二人民医院党委书记林鲤洁说，这些问题的发生，凸显出产业工人在健康管理方面意识的薄弱。

启动仪式现场分为车载“三送(送医送药送检查)”区、科普宣讲区、急救技能培训体验区、专家咨询区和展示区等五个分区。其中，车载“三送区”是其中的核心环节之一，让“车轮上的门诊”开到企业、开到厂区、开到工地，免去职工就医奔波之苦。

广州市总工会党组成员、副主席夏俭保表示，本次系列活动立足产业工人全生命周期的健康管理，创新体制机制和工作模式，促进慢性病防治进企业，普及健康知识，提高职工健康安全意识和自我保护能力。

同日，广东省临床医学学会肿瘤医防融合专委会在花都成立。该专委会将探索打破医疗服务与预防服务体系分割、脱节的局面，打造肿瘤领域的医防融合新模式，助力推动串联起肿瘤健康科普、肿瘤预防和早筛、肿瘤治疗、肿瘤康复护理和临终关怀等肿瘤防治卫生健康服务链条的有效运作，促进肿瘤全方位健康管理。

广东省临床医学学会会长汪谦指出，肿瘤医防融合专委会的成立，将为减少肿瘤疾病的发生和提高治疗效果提供更多可能性。他当天也出现在产业工人职业健康行系列活动启动仪式的专家咨询区，他表示，职业人群的亚健康问题也需要社会的关心关注，慢性病的预防、干预以及早诊早治非常重要。