我国将建成完善的五级儿科医疗服务体系

日前，国家卫健委、国家发改委、教育部、工信部等10部门联合印发《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》的主要目标是，到2025年，完善功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的国家、区域、省、市、县级儿童医疗卫生服务体系。儿科医疗资源配置和服务均衡性逐步提高，每千名儿童拥有儿科执业(助理)医师数达到0.87人、床位数达到2.50张，儿童医疗卫生服务能力不断提升。到2035年，基本形成城乡均衡、协同高效的儿童医疗卫生服务体系，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

2023年秋冬季，我国出现了流感病毒、鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等多种病原体流行的情况。儿童正处于建立免疫力阶段，不少儿童感染了上述病原体，还有的儿童出现了反复发烧的情况。随着患儿数量的增多，多家儿科专科医院、儿科病区遇到了“挂号难、就诊慢”的困难。

儿童是国家的未来，他们的身体健康状况关系着国家的发展。《意见》要求，加快儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局，助力人口高质量发展和健康中国建设。

从顶层布局角度，《意见》要求，发挥国家儿童区域医疗中心在区域内儿科疑难危重症诊断与治疗、骨干力量培养、主要疾病临床研究等方面的辐射带动作用，满足区域内儿童患者看病就医需要，减少跨区域、跨省就医。

在“国家队”的带领下，省级儿童区域医疗中心要加大对本省儿童医疗服务薄弱地区支持力度，缩小地市间、医疗机构间儿科医疗服务能力差距。每个省(自治区、直辖市)建好1所高水平省级儿童医院或综合医院儿科病区，支持城区常住人口超过100万的大城市根据需要建设1所儿童医院或综合医院儿科病区。

此外，地市级三级综合医院应设立儿科病房。统筹考虑县域儿童人口数量，加强县级医院儿科门诊和病房建设。支持有条件的基层医疗卫生机构设置儿科。

《意见》还要求，依托医联体优化儿童医疗资源配置。网格化布局的紧密型医联体(包括城市医疗集团和县域医共体)牵头医院设置儿科病房，或通过紧密型医联体内儿童医院、妇幼保健机构设置儿科病房，满足网格内儿童的就医需要。加强儿科专科联盟建设，发挥牵头医院的技术辐射带动作用。积极发展远程医疗协作网，开展儿科远程医疗、远程教学及互联网诊疗，提高儿科优质医疗资源可及性。

加强儿科医疗服务体系建设，离不开儿科医疗人才。《意见》明确要求加强现代化儿科人才队伍建设，根据需求和教学资源情况，合理确定研究生培养规模。加强儿童保健、儿童营养等紧缺专业人才培养。扩大儿科住院医师规范化培训规模、加强儿科专业住院医师规范化培训基地和师资队伍建设。加强全科住院医师规范化培训中儿科相关专业培训，加强基层医疗卫生机构中培训合格的全科医生配备。

《意见》鼓励和支持各级医疗机构相关专业医师转岗为儿科医师，加大转岗培训力度，使其系统掌握儿科专业知识和技能。经转岗培训考核合格且符合条件的医师，在原专科执业范围的基础上增加儿科执业范围，并纳入相关专业和儿科专业医师定期考核。

儿科医生收入少是业内普遍共识，针对这个问题，《意见》要求落实医疗服务价格动态调整机制，在调价项目选择、调价总量分配、保持合理比价关系等方面，体现对儿童医疗卫生服务高质量发展的支持，重点向儿科临床诊断、有创检查、中医非药物疗法、手术治疗等项目倾斜。

与此同时，还要完善并落实儿科人才激励政策。落实儿科岗位管理制度，合理设置岗位。允许符合条件的三级医院开展高级职称自主评审。完善儿科人才评价机制，合理设置评价标准。深化公立医院薪酬制度改革，指导公立医院优化内部分配，充分考虑儿科医务人员工作特点，合理确定儿童医院和儿科医务人员薪酬水平，推动综合性医院儿科等紧缺专业医师的薪酬水平不低于医院医师薪酬平均水平。

中青报·中青网记者 刘昶荣 来源：中国青年报