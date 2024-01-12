国家医保局公布承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单

人民网北京1月12日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为了让广大患者更全面地了解口腔种植价格治理有关信息，便于患者知晓在哪些机构可以享受价格治理成果，形成积极参与治理工作的医疗机构对行业的正向引领作用，并鼓励更多医疗机构在主动参与价格治理中获得发展机遇，国家医保局即日起在官方微信公众号公布有关信息：

一是公布“口腔种植体系统集中带量采购中选产品清单”等有关信息。主要包括中选产品各自的厂家、材质、价格以及全国医疗机构的约定采购量等信息。

二是公布“承诺参与口腔种植价格治理的医疗机构名单”并定期更新。名单内的机构，主要是同时作出“执行医疗服务价格全流程调控”“参加种植体系统集采并执行耗材‘零差率’销售政策”“执行牙冠竞价挂网结果”这三项承诺的公立和民营医疗机构，公布的信息主要包括医疗机构的名称、地址、联系方式等，供有需要的患者就诊前参考。

对于上述两项信息，患者和医疗机构可以关注国家医保局微信公众号后，通过“微服务”功能进行查询。

据悉，按照国家医保局有关价格治理的部署，目前，常规单颗牙种植费用主要由三部分构成：一是医疗服务收费，采取包干的方式。包干收费范围包括：种植全过程的诊查费、生化检验和影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费，不包括拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植。其中，各地三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务收费原则上不超过4500元，符合特定条件的地区或医疗机构允许适当放宽。二是种植体系统收费。口腔种植体系统是指种植牙过程中需要植入口腔牙槽骨发挥固定作用的种植体及其配套耗材。2023年1月，全国所有省份参加的省级联盟组织开展了种植体系统集中带量采购，共有40种产品中选，涵盖国内市场所有主流的种植体系统品牌（包括国产品牌、进口品牌）、材质等，中选价格区间为548元—1855元，均价900余元。三是牙冠收费。牙冠是指口腔中能直接看到的牙体部分，与种植体系统连接固定后发挥咀嚼功能。2023年3月，国家医保局指导各地开展牙冠耗材竞价挂网，牙冠价格区间为100元—656元，均价300余元。

下一步，国家医保局将督导各地医保部门推动口腔种植价格治理措施持续落实到位。同时，国家医保局也将适时更新“承诺参与口腔种植价格治理的医疗机构名单”。