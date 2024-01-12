国家卫健委：紧密型县域医共体2027年底基本实现全覆盖

人民网北京1月12日电 （记者郝帅）12日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设有关情况。

近日，国家卫生健康委联合中央编办、国家发展改革委、财政部等9个部门印发了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》围绕科学构建、规范内部运行管理、提升整体服务能力、完善支持政策等方面，对全面推进建设紧密型县域医疗卫生共同体提出了具体的任务和工作要求。

会上，国家卫生健康委基层司司长傅卫表示，紧密型县域医共体建设，是对县域内医疗卫生体系的系统重塑，也是卫生健康治理体制机制的一个改革创新，需要部门的协同和相关政策的配套。《指导意见》坚持了顶层设计和地方实践相结合，把地方一些好的经验做法上升到了政策措施；也强调因地制宜和稳中求进，要求地方进一步细化完善相关措施；更加突出系统观念，注重县域资源统筹、管理统一、服务同质和政策协同。

傅卫提出，到2025年底，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体；到2027年底，紧密型县域医共体能够基本实现全覆盖。

同时，开展县域医共体建设，傅卫认为有几个关键环节需要引起重视：

一是要坚持党政领导，强化责任落实。要健全管理体制，建立县级党委领导、政府主导，多部门参与的推进机制，更好地统筹谋划、一体推进。要明确任务分工，落实省级推动、市级统筹协调、县级具体实施、医共体具体执行的责任。

二是要加强部门协同，转变治理方式。要从以治疗为中心转向以健康管理为中心，从关注单个机构的发展转向县域医疗卫生体系整体发展，从卫生健康部门行业管理转向多系统多部门的综合治理。

三是要优化资源配置，提高服务质效。要加强城乡联动，文件中提出城市公立三级医院至少要派出3名专家常年驻守县域医共体进行指导；要健全以县带乡、以乡带村的工作机制，不仅要提升牵头医院的服务能力，还要面向乡村开展巡诊、派驻服务，提升基层的防病治病和健康管理能力，这些内容都是紧密型县域医共体建设的核心任务。

四是要加强监测评价，引导良性发展。要坚持“强县域、强基层”的目标导向，按照紧密型、同质化、控费用、促分工、保健康的发展要求，突出“乡村诊疗量占比持续提升”等结果导向，持续开展监测评价，及时发现和解决一些问题，确保医共体建设能够稳健发展。