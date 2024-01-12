国家中医药局：提升基层医疗卫生机构中医药服务能力

人民网北京1月12日电 （记者郝帅）12日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设有关情况。

会上，当谈到未来如何在全面推进紧密型县域医共体中发挥中医药的作用时，国家中医药局医政司副司长邢超表示，自2019年县域医共体建设试点工作开展以来，国家中医药局和国家卫生健康委共同推动各地积极探索实践，在县域医共体建设中充分发挥中医药特色优势，提升中医药服务的可及性，促进中医药和西医药相互补充、协调发展。

邢超表示，在基层很多群众都喜欢看中医、用中药，未来将继续从满足群众需求出发，重点推进好以下几项工作：

一是推进县级中医医院合理组建县域医共体。发挥好县域医共体建设推进机制的作用，坚持中西医并重，积极协调和推动县域医共体建设有关中医药工作。鼓励县级中医医院牵头组建紧密型县域医共体，推动服务能力共提、人才梯队共建、健康服务共管和优质服务共享。

二是促进县级中医医院发挥龙头带动作用。加快推进县级中医医院高质量发展，突出中医特色专科优势，提升服务能力和管理效能。推动中医药优质资源下沉、共享，深化三级中医医院对口帮扶，加强县级中医医院对基层医疗卫生机构的培训指导，发挥好县级中医医院在县域中医医疗、预防保健、特色康复、人才培养、适宜技术推广和中医药健康宣教中的龙头作用。

三是加强县级综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药工作。持续强化这些医院的中医临床科室和中药房建设，完善中医药服务功能，扩大中西医结合服务供给，提升中医药服务能力和中西医结合诊疗水平。

四是提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。全面推进社区卫生服务中心、乡镇卫生院的中医馆建设和中医医师配备，指导并推动各地开展中医馆服务能力提升。推进社区卫生服务站、村卫生室中医阁建设。加大基层中医药适宜技术推广力度，发展基层中医治未病服务和康复服务，更好地发挥中医药在基层常见病、多发病中的预防、治疗和康复作用。