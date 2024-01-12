2023甲状腺健康知识科普行动（爱甲行动）总结会举办 推动甲状腺疾病“三早”落地

1月10日，为用好健康科普教育这支“社会疫苗”，动员各方力量增强公众甲状腺防治意识，2023甲状腺健康知识科普行动总结会在线上举办。

推动甲状腺疾病“三早”落地，离不开社会各界的共同参与。谈及本次活动的发起初衷，中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病专业委员会主任委员林岩松介绍说：“甲状腺疾病是社会常见慢性病和多发病，我国成人甲状腺疾病的患病率约为三分之一，且女性在一些亚临床疾病患病率更高，但甲状腺疾病发病隐匿，公众对该疾病的认知率较低，所以有效提高公众对甲状腺疾病的认知意义重大。”

对于2023甲状腺健康知识科普行动，林岩松补充道：“本次科普行动，旨在把四年来4届‘甲状腺科普大赛’积累的甲状腺疾病优质科普内容，分8个月时间持续性地分发给基层医疗机构、连锁药店等单位，并通过多种渠道宣传，推动甲状腺疾病早筛查、早治疗，提升全民健康认知。”

据介绍，2023甲状腺健康知识科普行动自2023年5月份启动至今，共覆盖了山西省、山东省、河南省等22个省（自治区、直辖市），走进了128座城市、245个县（市、区），共有300家医疗机构、4家连锁药店注册活动，共获得了310名医生的关注。此外，行动所分发的甲状腺科普视频累计播放量已达239万人次，广泛地覆盖了相关群众，有效加强了公众对甲状腺疾病的认知以及“早筛早诊早治”意识。

国药控股国大药房健康管理部部长李志平说：“作为医药健康行业的一个从业者，我们深刻体会到了零售药店已经成为满足人民群众健康生活需求和提供全生命周期健康管理服务的重要阵地之一。未来，我们也将继续通过线上、线下门店的慢病服务，持续为公众做好甲状腺疾病的知识科普，做好疾病关爱日活动、患教和药事服务等，以专业力量守护大众健康，助力健康中国。”

活动最后，与会嘉宾也诚挚邀请更多医务人员加入本次活动中，以公众的健康需求为导向，将甲状腺健康知识科普深入到老百姓的心中，助力健康中国根深叶茂。