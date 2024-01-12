新发现200多个抑郁症相关基因

科技日报北京1月11日电 （记者刘霞）英国伦敦大学学院科学家领导的一项全球研究，发现了与抑郁症有关的50多个新的遗传基因座（基因座是基因在染色体上所占的位置），以及205个新基因。这是科学家首次基于不同族群参与者，针对严重抑郁症开展的大规模遗传学研究，有望为抑郁症带来新疗法。相关论文发表于最新一期《自然·遗传学》杂志。

抑郁症很常见，但人们对其发展过程知之甚少。利用大数据开展的基因研究为了解这种疾病提供了新途径。其发现的数十种与抑郁症相关的基因，有助鉴定出治疗抑郁症的新药物靶点。但迄今此类研究主要集中在欧洲血统的人身上，对于抑郁症这种复杂疾病，这是一个研究缺陷。

最新论文涉及多种遗传学研究方法，包括全基因组关联研究、对先前发表数据的荟萃分析和全转录组关联研究。研究团队审查了来自几个国家的21个研究队列的基因数据，包括近100万来自非洲、东亚、南亚、西班牙裔、拉丁美洲裔参与者。其中囊括了88316名重度抑郁症患者。

这项研究在识别与抑郁症风险相关的基因方面取得了重大进展。确定了一些可能与抑郁症有生物学上合理联系的新基因；编码了一种与多种神经疾病有关的蛋白质的基因；揭示了一些对药物开发有潜在影响的基因。

研究人员表示，为让基因研究帮助人们开发出适合所有人群的新药，基因数据集要适当多样化，这一点至关重要。