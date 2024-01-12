以动物模型技术创新优化疫病防控体系

“我国已建立对猴痘病毒敏感的小鼠模型。猴痘病毒的非人灵长类动物模型构建也取得了非常好的进展。”在日前召开的中国实验动物学科发展大会上，中国医学科学院医学实验动物研究所所长、国家动物模型技术创新中心主任彭小忠介绍，动物模型将为猴痘疫苗以及相关药物的研发提供技术支撑。

在突发公共卫生事件中，动物实验研究是疫苗、药物研发的“限速”环节。针对病原体开发的疫苗、抗体、药物等，必须在动物“感染者”身上进行验证，才能开展临床研究。动物模型的构建能力，是科技快速反应体系中不可或缺的一环。为此，多部门联合发力构建我国国家动物模型创新体系。

凝聚合力，提升实验动物研究能力

为推动我国动物模型领域创新能力整体跃升，在科技部、国家卫生健康委等政府部门的支持下，以中国医学科学院医学实验动物研究所为主体的国家动物模型技术创新中心（以下简称“创新中心”）启动建设。

“在医药领域组建动物模型技术创新中心，将为提升我国实验动物研究能力、推动医药高质量发展提供重要科技支撑。”科技部副部长陈家昌指出，创新中心应聚焦重大疾病动物模型创建、疫苗和药物临床检测、平台建设等重要任务，产出原创性突破性成果。在紧密对接企业科技需求、促进前沿技术成果转化的同时，探索多方协同模式，强化创新资源的开放共享。

国家卫生健康委副主任曾益新强调，实验动物是所有科学研究的基础，创新中心建设应对标国际最先进的标准，瞄准制约生命科学和卫生健康研究发展的瓶颈问题，引领全国实验动物和模式动物的发展。

“创新中心将统筹全国优势力量，促进有效协同，形成合力，为动物模型提供高质量源头技术供给。”彭小忠介绍，按照科技部的部署要求，创新中心已启动分中心的运营建设，正在北京、河北、天津、海南等地筹划部署非人灵长类动物资源、小型猪资源、慢病动物模型、药物转化平台等基地，并与当地政府和医学院校进行对接，探索共建共享新模式。

瞄准瓶颈，开展核心技术攻关

“在医学和生物学研究中，实验动物模型具有提示和先导作用，其作用不可替代。”中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰院士介绍，动物实验对人起到重要的推演、“影射”作用。与此同时，人和动物之间仍存在着难以逾越的比较生物学鸿沟，其间的逻辑需要进一步研究。

彭小忠还表示，模型动物作为“动物病人”，可以帮助研究者开展由表及里的系统辨证研究，进而揭示疾病规律、阐明疾病机理。但由于动物与人的差异，仍存在超过一半的药物在临床试验中后期无法重复动物实验有效性的情况。随着抗肿瘤药物研制的进展，这一问题尤为突出，动物实验有效性可以重复的概率低于5%。

针对动物模型在服务生命健康、医学研究等过程中存在的共性问题，王辰认为，应加强比较生物学研究，通过生物之间的比较找到与人相关的健康问题定位，助力人、动物、环境“一同健康”（One Health）目标的达成。创新中心的建设将有助于提升我国在比较生物学研究，尤其是动物模型和模式动物的研究和创制能力。

“近年来在猕猴克隆技术、大动物编辑技术、突发传染病动物模型等方面，我国始终走在世界前列。”彭小忠表示，下一步创新中心将继续开展动物模型关键技术的科技攻关、覆盖未来疾病的前瞻性动物模型研究，利用时空组学技术推进时空全景图式数字化工作，构建精准转化动物模型平台，进一步推进动物模型领域的技术创新。（记者 张佳星）