不少人的心中，都住着一个蔡桓公。

小时候学《扁鹊见蔡桓公》这篇课文的时候，觉得蔡桓公太荒谬了。名医扁鹊三番两次提醒他有病了，赶紧治啊，为啥讳疾忌医呀？

随着年岁的增长，发现自己越来越理解蔡桓公了，感觉自己越来越像他了。这种心理的一个突出表现，就是面对体检报告的时候。

有朋友打趣说，每年生活最自律的半个月，就是体检报告发下来之后的两个星期。那真是吃得特别健康——不再大鱼大肉，作息特别规律——晚上11点赶紧关灯关手机睡觉。同时，想要运动的心情十分澎湃，列下健身计划、下载健身软件、备齐健身装备……摩拳擦掌，跃跃欲试。只不过随着时间的流逝，又慢慢故态复萌了。

此外，还有一个表现，就是看科普文章的时候，总感觉这些文章说的就是自己。有的文章说起夜频繁，可能是有肾病。心里顿时一紧，最近几天每天晚上好像都起夜了两三次，我是不是肾有病了？看了大肠癌的科普文章，心里又咯噔一下，我最近大便不规律了，是不是得肠癌了？

怕归怕，又不敢去做体检，不敢去约肠镜，不敢去医院看医生，总害怕真查出点事儿来。这跟蔡桓公的表现，简直一样一样的。

这种心理很多时候是来源于责任的增加。以前一人吃饱全家不饿的时候，也是年轻很少得病的时候，那真是无惧病痛，看淡生死；等到成了家，有了孩子，父母渐老，自己人到中年的时候，突然发现自己成了家里的顶梁柱，就害怕自己会倒下。自己病了之后，孩子谁管？老妈谁管？这个家就塌了呀。

这种患得患失的心理容易导致讳疾忌医。所以，哪怕科普文章说的跟自己的情况非常像，哪怕体检报告中的警示已经有十几条的时候，依然不敢面对，坚信自己没事。蔡桓公当年是一国之君，不想失去自己拥有的一切。对于今天的我们来说，肩膀上扛起的何尝不是一个不容有失的世界？

蔡桓公选择了回避问题。但在全民健康素养不断提升，医疗科技实力不断增强的今天，我们完全应该也可以超越这种心态，把“心中的蔡桓公”赶走。须知，那些科普文章虽然“吓人”，但它们就像诤友，在我们不注意的时候，及时发出警示。我们应该庆幸，得益于健康知识的传播，大众能享受到过去只有王公贵族才能享受到的扁鹊式的提醒。

在这个世界上，最希望我们身体健康的，恐怕除了亲人就是医生了。所以应该转变心态，将隐患消灭于未萌之际。毕竟，有了1，后面的0才有意义。