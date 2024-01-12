在更多孩子心中埋下善良的种子

近日，有4名小学生获得了一份特殊的奖励，同时也感动了许多网友。

据新华社微信公众号报道，前不久，云南省西双版纳傣族自治州勐海县布朗山九年制学校的4名小学生，放学后在超市门口发现一个钱包。钱包里有一叠人民币及各类卡片。孩子们就一边在现场等待，一边询问过往的行人：“叔叔这是不是你的钱包？”可眼看天色渐晚，还是一直没人认领。4个孩子商量后决定将钱包送到派出所。

“我们捡到了钱包！老师教过，捡到东西不是自己的就不能拿。”派出所门口清脆稚嫩的声音，吸引了值班民警的注意。民警在得知事情原委后，对孩子们拾金不昧的行为进行表扬，还给他们拍了一张“点赞照”。

经清点，民警发现钱包里有现金1200元，身份证及各类卡片共10张。经过多方走访，最终联系到了失主。

事后，民警们商议决定，给拾金不昧的孩子一个“惊喜”。民警带着奖状和学习用品来到了学校，在全校数百名师生面前讲述了4名同学拾金不昧的故事，并现场颁奖。“让我们把最热烈的掌声送给他们，为他们点赞！”瞬间，台下竖起一个个大拇指，并响起一阵阵掌声，台上的4个孩子腼腆地笑了。

小小的仪式，不仅肯定了4名小朋友拾金不昧的行为，也在更多孩子心中埋下了一颗善良的种子。相信有一天，这颗种子会发芽、长大。

此事也令很多网友感到温暖。网友“常晋义”留言说：“少年强则国强，为闪闪发光的少年点赞！”网友“沙漠”说：“孩子们的行为值得点赞，警察叔叔的特别心意也值得点赞。这是双向奔赴的善意！”