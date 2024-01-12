以产业升级推动消费升级

中央经济工作会议提出，“必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力”，并要求积极培育智能家居等新的消费增长点。

家电产业，一头关乎智能制造转型升级，一头紧贴群众消费需求。本地配套水平不高、研发投入有待提升……山东青岛市智能家电集群探索破解发展中的“烦恼”，正是对“需求牵引供给、供给创造需求”这一规律的体现。

政企同心，共同发力。在这里，政府部门打造重点产业链，集成电路、新型显示、人工智能等新兴产业与智能家电产业互为上下游，协同发展；在这里，链主企业带动引领，产业链上下游优势资源集聚，成立联合实验室，发挥平台优势，共同研发新技术、新材料，不断提升家电产品品质。

创新驱动，激活潜力。更舒适的家居空间，更“聪明”的家电产品——群众对美好生活的追求，指明产业进取的方向。龙头企业牵头成立创新中心，场景化、智能化、系列化的家电产品不断涌现；绿色智能家电下乡、以旧换新活动深入推进，消费需求进一步被激发。

从传统家电转型到智能家电，从智能产品升级到智能生态，青岛家电集群的发展历程，让我们清晰认识到，深化供给侧结构性改革，关键是以科技创新推动产业创新。产业升级创造出新的需求，从而带动消费升级，供需得以实现更高水平动态平衡。

《 人民日报 》（ 2024年01月12日 03 版）