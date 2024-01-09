问：什么是冬至节气？

答：当太阳运行至黄经270度，到达冬至点。冬至是冬季的第四个节气，于公历12月21-23日之间交节。此日太阳直射南回归线，地球北半球白天最短、夜晚最长，这以后太阳直射的位置逐渐北移，北半球白天逐渐变长，正所谓“冬至日头升，一天长一针”。古人以阴阳二气的运动理解季节变化，以为“夏尽秋分日，春生冬至时”。民间有“冬至一阳生”的说法，阴阳二气自此开始逆转，生命活动也将趋于活跃。

——《个人健康手册（二十四节气·冬至篇）》