开发临床相关自有关键技术

【建真言 谋良策】

近年来，世界范围内临床医学发展日新月异，新技术和新药不断涌现。能否持续产出改变现有临床实践的原创性成果，决定了中国的临床医学学科能走多远、能变多强。开发能够解决重要临床问题的自有关键技术、设备是国家重大战略需求。

目前，我国在临床应用基础研究方面仍存在短板：一方面，从人才培养和储备角度，国内医学教育主要还是单纯医学或生物背景，原始创新知识储备略显不足；另一方面，科研经费支撑体系对以临床需求为导向的应用基础研究支持还不够。

为解决上述问题，建议在现有科技支撑体系内建立以临床需求为导向的国家级应用基础研究基金，强调从临床问题出发，强化学科融合、改革评价体系，产出一批能解决临床实际问题的新技术、新方法；突破目前医学人才培养体系的局限性，造就一批能够胜任应用基础研究的多学科交叉复合型人才。

建议基金采用个人自由申报方式，建立临床医生和科学家双PI（主要研究者）制。从机制上要求临床和基础研究联合，对研究问题的选题采用指南推荐和自由申报相结合方式，采用揭榜挂帅等模式进行申报，经费予以倾斜或优先支持。探索建立全新的项目评审和成果评价体制。应用基础型研究的评审，由基础和临床两方面专家协同，成果评价不拘泥于论文，可以以临床应用和产业化为主要指标。（记者安胜蓝、叶乐峰采访整理）