赵宏委员：建议建立以临床需求为导向的国家级应用基础研究基金

人民网北京3月5日电 （记者乔业琼）“建议在现有科技支撑体系内建立以临床需求为导向的国家级应用基础研究基金，强调从临床问题出发、强化学科融合、改革评价体系。”在2023年全国两会期间，全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任赵宏建议。

全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科副主任赵宏。受访者供图

赵宏表示，目前医学类可申请的国家级科研项目主要包括国家自然科学基金委的自然基金以及科技部的重点研发专项。自然基金主要支持对机制等基础科学问题的研究，重点研发专项一般需要组建较大团队并且每年资助数量较为有限，无法充分发挥和调动广大临床研究者的科研积极性和能力。

“由于国家级项目已成为一流医院和医学院职称晋升、人才头衔的评价要素，因此一大批临床医生将主要精力都投入到自己并不擅长的基础研究中，和临床工作与需求相对脱节。这在某种意义上是对人才资源的浪费。”赵宏说。

为更好地造就一批能够胜任应用基础研究的多学科交叉复合型人才，赵宏建议，采用个人自由申报方式，建立临床医生和科学家双PI制：一方面从机制上要求临床和基础研究的联合；另一方面与重点研发计划面向团队申报不同，可以化整为零提高效率，更好的发挥更多临床工作者和科学家的积极性。

考虑到应用基础型研究以产出解决临床实际问题的新技术和新方法为主要目标，其评审机制也应不同于纯基础或纯临床研究、对此，赵宏建议，探索建立全新的评审和评价体制，让成果评价以临床应用和产业化为主要指标，而非拘泥于论文。“可以采用指南推荐和自由申报相结合方式，由专家委员会选定一部分临床关键难点热点问题作为指南方向，采用揭榜挂帅等模式进行申报，经费予以倾斜或优先支持，同时鼓励对其他各类临床问题的自由申报。”

“还可以引入产业方共同设立基金，参与评审及评价项目，助力成果更快转化。”赵宏说。