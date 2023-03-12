老有所养，让“银发族”安度晚年（民生共话）

一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。数据显示，截至2022年末，全国65岁及以上老年人口超过2亿，占总人口的比例为14.9%。满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉。

今年政府工作报告提出，加强养老服务保障。代表委员们表示，应持续推动老龄事业和养老产业发展，实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，让“银发族”安度幸福晚年。

健全养老保险体系

政府工作报告指出，五年来，中国建立基本养老保险基金中央调剂制度，连续上调退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金最低标准。人力资源和社会保障部最新数据显示，截至2022年末，全国基本养老保险参保人数达10.5亿人，同比增加2430万人。

“中国努力构建以基本养老保险为基础、以企业（职业）年金为补充、与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的养老保险体系。”全国政协委员、中国人寿保险（集团）公司董事长白涛建议，更好发挥市场机制作用，扩大养老金规模，放宽企业建立年金计划条件。

2022年底，个人养老金制度在全国36个先行城市或地区启动实施，目前参加人数已超过2800万。“自个人养老金制度在宁波启动试点实施以来，我们与相关部门、金融机构通力合作、积极推进。”全国人大代表、浙江省宁波市人力资源和社会保障局局长叶苗表示，宁波将持续推进养老服务高质量发展，切实为特困、低保、高龄、失能老人做好兜底保障。

全国人大代表、四川省成都市政协副主席梁伟认为，应多措并举提升个人养老金对不同收入群体的吸引力。他建议设立个人养老金账户平台，为参加者提供全面、专业的信息资讯和清晰、简单的操作指引，调动群众参加个人养老金的积极性。

助力养老产业发展

随着中国养老事业全方位进步，养老产业也在加速兴起。中国养老服务供给能力近年不断增强。截至2022年末，全国共有各类提供住宿的养老机构4万个，养老服务床位822.3万张。政府工作报告指出，五年来，中国发展社区和居家养老服务，在税费、用房、水电气价格等方面给予政策支持。

全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁建议，探索建立分级养老护理机制，逐步形成以“居家护理为基础、社区服务为依托、机构护理为补充”的养老服务体系，促进护理产业发展。同时，基于互联网等技术手段创新养老护理产业新模式，提高护理服务的便捷性和针对性。

“中国智慧养老产业市场规模近年来快速扩大，业态不断创新，但仍存在产品供给不足、数字化服务水平有待提高等问题。”全国人大代表、中国移动浙江公司党委书记杨剑宇认为，应推动居家可穿戴、便携式养老监测设备的普及应用，推进互联网应用适老化改造，拓展智慧养老院、智慧居家养老等场景，加快区域健康养老大数据平台建设，满足智慧养老需求。

全国政协委员、西安古都放心早餐工程有限公司总经理王淑惠在调研中发现，一些高龄老人子女不在身边，日常买菜、做饭很不方便。她建议积极探索老年餐厅等服务模式，让更多企业参与运营，促进这项民生事业持续健康发展。

丰富老人精神生活

孝亲敬老是中华民族的传统美德。不少代表委员表示，在老龄事业和养老产业的发展中，要重视老年人的精神文化需求，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。

“既要持续做好老有所养、老有所依，也要满足老有所乐、老有所为。”全国政协委员、福建省政协常委蔡炳瑞建议，可在社区书院、党群工作室等场所开设老年人心理健康课程和心理咨询室，为老年人提供便捷的救助渠道和专业的心理咨询服务。

全国政协委员、重庆市川剧院院长沈铁梅建议，健全养老服务公共财政长效投入机制，根据村镇、社区及城市老年人口规模和需求，合理规划布局老年公共文化设施，通过政府购买文化服务的方式，开办针对老年人的电影放映、文艺演出、画展等公益性流动文化服务。

全国人大代表、商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉认为，应拓宽渠道丰富老年人精神文化生活。如鼓励各级党员干部与空巢老人、高龄老人结对帮扶，支持街道社区盘活空置房、公园、商场等资源开展文体活动，激励影视剧制作者推出更多老年题材作品等。