天气干燥 来碗百合川贝瘦肉汤

最近天气特别晴好，很多人感觉有点燥热。一说到解燥，不少广州人立即想到了百合莲子糖水，但其实百合的好处，远不止润燥这一点。除了润燥养肺之外，百合还有什么功效？日常养生，百合应该怎么用……记者请来广州市第一人民医院中医科李湘力主任来为大家答疑解惑。

李湘力介绍，百合性味甘、微寒，有养阴润肺、清心安神的功效。可治疗肺阴不足引起的干咳少痰、咽干口渴、气短乏力、热病伤阴、心烦不宁、神经衰弱、肺气肿、慢性支气管炎、肺结核等疾病。

百合属于中药类别里的滋阴药，它除了具有良好的药用价值外，也是较好的营养食品。

作为优质食材，百合含有蛋白质、脂肪、淀粉、维生素、胡萝卜素、糖以及微量的秋水仙碱、钙、铁、磷等，富养丰富。

李湘力介绍，百合一年四季皆可食用，特别适合秋冬季，入秋后多吃百合，可以润燥养肺，同时还可养心安神。

推荐百合食疗方：

1.百合川贝瘦肉汤

组成：百合20克，川贝5克，瘦肉100克，陈皮1角。

方法：将百合、陈皮、瘦肉洗净，川贝研成粉，清水适量，放入炖盅，小火炖至1小时。

功效：润肺、止咳、化痰。

适应人群：感冒后咳嗽，干咳，口干、咽干，偶有咽部异物感，舌红、苔少的急慢性支气管炎和慢性咳嗽人群。

2.莲子百合瘦肉汤

组成：莲子20克，百合20克，生姜1小片，瘦肉100克。

方法：莲子、百合、生姜、瘦肉洗净，清水适量，放入炖盅，小火慢炖1~2小时。

功效：安神、益智、清心。

适应人群： 平素学习易精神紧张，口干、入睡难，易醒，梦多，口唇红，舌尖红，苔薄白的抵抗力弱的人群。