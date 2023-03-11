配了“OK”镜孩子的视力就真的OK了？

居家上网课加上寒假期间电子产品使用增多，长时间盯着屏幕导致的视力问题让家长们如临大敌。提起“角膜塑形镜（又称OK镜）”，相信家长们并不陌生。它是目前被眼科专业技术人员和家长普遍接受的一种儿童近视矫正和控制方法。有些家长甚至抱有“近视了也可以戴OK镜”的想法，而忽视了孩子的超负荷用眼行为。

戴上OK镜就万事大吉了吗？配了OK镜度数还会涨吗？OK镜接触角膜安全吗？佩戴OK镜的注意事项有哪些？今天，针对家长们的常见问题，眼科医生为您逐一解答——

有了OK镜也别忘配副框架眼镜

OK镜是一种特殊设计的硬性隐形眼镜，夜间戴镜可使角膜中央区在一定程度上变平，白天则可暂时降低度数、视野清晰。

在特殊情况下，如近视度数高、夜间睡眠不足等，角膜塑形并不足以抵消已有的近视度数，白天仍要戴一副低度数框架眼镜才能看清。

此外，在等片期间、停戴OK镜期间，都有可能需要用到框架眼镜。因此，OK镜能帮助孩子在很大程度上摆脱框架眼镜，但不能根治近视，特殊情况仍需用到框架眼镜。

0K镜也不能完全“封印”度数

眼轴过快延长意味着近视进展。

传统眼镜会使周边物像聚焦在视网膜后，不能控制眼轴延长和近视进展；OK镜促使角膜形成环形离焦区，让周边物像聚焦在视网膜前，抑制眼轴延长和近视进展。

然而，近视是多种因素共同作用的结果，如果只是给孩子用上了OK镜，却不设法让孩子降低用眼强度，还是会导致度数的增长。

除了OK镜，防控近视有没有其他选择？近视综合防控手段包括增加户外活动、减少用眼、光学干预、药物干预四个方面。OK镜是重要的光学干预手段，此外，还有离焦设计的框架镜、日戴软镜、日戴硬镜等其它光学干预手段。

虽接触角膜但安全性较高

20世纪90年代，OK镜曾在缺乏有效监管的背景下快速推广。近年来，OK镜的生产、经营、验配等环节不断规范，材料透氧性大为改善，安全性显著提高。为确保角膜安全，建议做到规范验配，精心护理，定期复查。

在佩戴OK镜的日常护理过程中，应注意剪短指甲，平日拿取需注意避免损坏OK镜。摘戴及清洗镜片前，确保双手温暖、柔软、干净，定期更换镜盒及吸棒，定期请医生检查镜片。

年龄偏小的儿童应由家长亲自摘戴护理，年龄大的儿童也应在家长的规范指导下摘戴，家长不可放任不管。

配镜有条件且仨月一复查

什么情况可以佩戴OK镜？8岁以上的孩子，如果希望控制近视、暂时摆脱框架眼镜，且有良好的卫生习惯、配合度，可请医生评估OK镜的适用条件。评估项目包括近视度数、眼睑形态、角膜形态、角膜直径，有无其它眼病等等。

需要提醒的是，佩戴OK镜应坚持每3个月复查一次，如果出现眼红、视力下降等不适，要及时停戴，并立即就诊。

当前，“重验配、轻复查”的现象仍然在一些不规范的配镜机构中存在。因此，规律复查是安全的重要保障。文/王尔茜（北京协和医院）

戴OK镜的17个细节 你了解吗？

OK镜是一种角膜接触镜，镜片需要接触我们的角膜即黑眼球，因此需要遵循严格佩戴和护理流程。下面就来介绍一下佩戴OK镜的17个注意事项。

1、角膜塑形镜：每天戴镜时间应该不少于8小时，且不多于12小时。

2、发烧、重感冒、严重腹泻等免疫力下降时请勿戴镜。

3、严格按照医师和验配师要求用药及定期复查。

4、戴镜后初期不适感，可能出现异物感、流泪等，应闭上眼睛，适应片刻，不可用力揉眼，以防损伤角膜。若无法适应，应取下镜片重新清洗再佩戴。若出现刺痛感，眼红，则应停戴，并尽快到医院就诊。

5、使用镜片专用护理品，禁用软性角膜接触镜护理液清洁硬性角膜接触镜。每日更换镜盒内护理液，镜片使用约1个月后，可每隔1~2周用专用护理产品除一次蛋白，戴镜时勿使用眼药水。

6、护理产品开封后90天内（具体以产品说明为准）用完，超时请勿用。

7、镜片左右不可反戴，在存放时就要注意不要放反。

8、镜片易碎，清洁镜片时需要格外当心，切忌用力过猛挤压镜片。

9、注意镜盒及吸棒的卫生护理，建议2个月定期更换镜盒及吸棒。

10、不要戴角膜塑形镜洗澡、游泳、淋浴，镜片不可用热水冲洗，以防镜片遇热变形。

11、若感冒发烧，拉肚子，眼红不适（如感觉眼睛痛、痒、畏光、流泪等）分泌物增多，立即停戴并联系主治医生。

12、镜片本身具有一定脆性，易碎，清洗时要小心，动作轻柔，用力均匀以免碎片，注意避免镜片划伤和丢片。

13、冬季清洗镜片时须用水温为（20-35℃）的冷开水，以免水温过低增加镜片的脆性而导致碎片，水温过高会使镜片变形损坏。

14、清洗和浸泡镜片的护理液需为专用的硬镜护理液（护理液开封后有效期为三个月），切忌用软镜的护理液代替，且护理液绝对不能入眼。

15、镜片一天洗两次不能省，晚上戴镜前洗干净滴润滑液后戴上，早上摘下来洗干净后泡一整天，晚上继续洗干净戴。镜盒内的护理液每天早上要换新的液体泡起来，每天换总比不换好。

16、摘镜吸棒用前用后也要洗干净，用后保持干燥放起来，避免滋生细菌。

17、塑形过程是一个动态变化的过程，刚戴时第二天可能会出现轻微重影或伴有白色眼屎，大家不用太过担心，眼睛和镜片也需要一个适应磨合的过程，如果没有其他不适可以继续佩戴。

文/卢颖（北京电力医院）