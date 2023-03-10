从“好房子”到“好城区”，“安居”内涵更丰富

“要牢牢抓住让人民群众‘安居’这个基点，以让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、管理好，打造宜居、韧性、智慧的城市，努力为人民群众创造高品质生活空间。”

3月7日，在十四届全国人大一次会议第二场“部长通道”采访活动上，住房和城乡建设部部长倪虹如是指出。

当前，我国城市发展已进入城市更新的重要时期，由过去大规模的增量建设，向存量的提质改造和增量的结构调整并重转变；从解决“有没有”的问题，向解决“好不好”的问题转变。

进入新发展阶段，推动城市高质量发展，需主动适应变化，让城市成为人民群众美好生活的空间载体。在坚持“房住不炒”的前提下，各项政策举措以“四好”建设为中心，在显著改善民生的同时，也让城市更宜居、更韧性、更智慧，让人民群众“安居”的内涵更广阔、更立体、更丰富。

“城市是人民的城市，人民城市为人民”。党的十八大以来，中央部门持续推进城市高质量发展工作，不断增强城市的整体性、系统性、宜居性、包容性和生长性：

——截至2022年8月，全国累计新开工改造城镇老旧小区16.3万个，惠及居民超过2800万户。

——2021年，全国城市建成区绿地面积和绿地率分别达到249.3万公顷和38.7%，人均公园绿地面积达14.87平方米。

——2021年年末，全国城市排水管道总长度87.2万公里，污水处理厂处理能力2.1亿立方米/日。

——2021年，地级及以上城市建成区黑臭水体基本消除，空气质量优良天数比例达到87.5%。地级及以上城市生活垃圾分类工作全面开展，居民小区覆盖率达到77%。

——140座国家历史文化名城、312个中国历史文化名镇、487个中国历史文化名村、1200余片历史文化街区、5.95万处历史建筑，成为传承中华文化最综合、最完整、最系统的载体。

……

党的十九届五中全会对进一步提升城市发展质量作出重大决策部署，提出“实施城市更新行动”。今年全国两会上，这一行动也被作为“着力扩大国内需求”的重要内容，写入了政府工作报告。

下一步，如何聚焦人民群众对美好生活空间的新需求，努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好城市环境，推动城市实现高质量发展？全国两会期间，代表委员们对这一民生热点话题踊跃建言。

——老旧小区改造要“提质增效”。全国政协委员、武汉大学土木建筑工程学院教授徐礼华认为，可以通过落实土地支持政策、建立容积率奖励机制、强化并联审批等措施，健全存量建筑改造机制，加快推动各类改造项目实施。

——基础设施建设要更贴近群众需求。全国政协委员、江苏省政协副主席、江苏省住建厅厅长周岚建议，地方政府要详细调查群众的总体需求，自上而下规划公共设施配套、基础设施改善、园林绿地公共空间。

——加强城市历史文化保护传承。全国人大代表、南京图书馆参考咨询部主任刘忠斌建议，要充分用好规划“指挥棒”，更新地块要和周边古迹景点整体规划相得益彰。通过城市有机更新，让沉睡在寻常巷陌的人文景观“苏醒”。

——完善城市更新政策法规体系。全国政协委员、南京市政协主席王立平建议，健全与存量更新改造相适应的政策法规体系。比如，可通过创新土地价款计算规则等方式综合评定城市更新项目的公益性贡献。

——因地制宜打造“特色城区”。全国人大代表、张家口市市长李克良建议，打造一批彰显奥运城市特色的风貌街区和标志性建筑，全面塑造“奥运名城”城市品牌；全国人大代表、西藏自治区拉萨市市长王强表示，要通过革新，打造本地人自豪、外地人羡慕的城市“颜值”，让千年古城在延续历史文脉与现代化建设的有机融合中，焕发更加璀璨迷人的生机。

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