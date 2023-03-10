进一步激发消费活力，让养老服务更有质量

“大力倡导绿色消费、新型消费，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化卫生体育等重点领域的消费，鼓励发展消费新业态新模式新场景，进一步激发消费市场活力。”

3月6日，在国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家发展改革委副主任李春临如是指出。

随着我国老龄化进程逐步加快，近年来，我国养老服务产业得以快速发展，养老服务消费已被提到与绿色消费、新能源汽车消费同等高度，成为扩大内需空间的一个重要力量。

“养老”，关系到亿万老年人及其家庭的幸福生活。发展养老服务产业，鼓励企业研发智慧养老装备，提供适宜老年人的文旅消费形式，多元化保障健康养老……充分释放养老服务的消费潜力，既能更好地满足老年人多层次养老服务新需求，又能够为经济增长培育新动能。

党的十八大以来，养老事业和养老产业发展受到党和国家高度重视。国务院先后印发“十三五”“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划，大力发展银发经济，推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展。

——2012年至2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设。

——截至2021年底，全国共有两证齐全医养结合机构6492个，机构床位总数175万张，医养签约近7.9万对。截至2022年第一季度，全国各类养老服务机构和设施达36万个，床位812.6万张，床位数是2012年底的近2倍。

——2021年，49个试点城市中参加长期护理保险人数共14460.7万人，享受待遇人数108.7万人。长期护理保险定点服务机构6819个。护理服务人员30.2万人。

——工业和信息化部发布《2022年老年用品产品推广目录》，包含养老照护产品、健康促进产品、适老化家居产品、适老环境改善产品等6大领域共188个老年用品产品；联合相关单位组织648家网站和App完成适老化改造。

……

养老问题关乎民生，连着民心。两会期间，如何进一步培育养老服务消费的新增长点，让养老更“宜老”，成为代表委员们关注的热点议题。

如何让养老更“智慧”？全国政协委员鲁晓明建议，要做实家庭医生签约服务，引入社会组织和家政等与物管合作，兴办养老服务项目，推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，加快建设覆盖面广的智慧养老体系。

如何让养老更“轻松”？全国政协委员安庭建议，文旅行业抓住“银发经济”的机遇，不断丰富和提升老年人的公共文化服务。影剧院、博物馆、体育场馆、商场等城市文化消费场所，在工作日非黄金时段安排“银发群体”消费时段，可提供适宜老年人的文旅消费服务。

如何让养老更“放心”？全国人大代表温善连建议，尝试以村为单位，利用村集体闲置场所，建立村级居家养老服务点，完善对农村困难老年群体的关心救助；同时逐步提升农村养老的保障功能，为老年人提供优质服务，不断丰富老人的精神文化生活。

如何让养老更“可及”？全国政协委员齐明亮建议，要发展老年人急需的助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁等服务，繁荣老年用品市场。鼓励支持企业研发生产居家养老监护等智能养老设备，让老年人获取养老服务更加便捷可及、更加贴心暖心，增强老年群体消费活力。

两会微观察

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