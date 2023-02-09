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@中小学生 这份最新“校园防疫手册”请查收

2023年02月09日16:52 来源：人民网

编者按：近日，全国中小学陆续迎来开学。随着疫情防控政策优化调整为“乙类乙管”，新学期校园生活将有哪些新变化？如何做好师生日常的健康监测？2月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，回应这些关切。

(责编：孙红丽、高雷)


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