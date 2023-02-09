新的一年开启，这些不实信息当打住

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。

上个月，春节假期让很多人的生活节奏都慢了下来，腾出时间好好休整了几天，可谣言却没“打年盹”。汽车“喝”国六B汽油会“水土不服”、燃放烟花爆竹可消毒防疫、月球年龄为20.3亿年、普通口罩打个结就成N95等不实信息在朋友圈流传。

今天，科技日报记者就对1月出现的谣言逐一进行盘点，为您拨开迷雾、找寻真相。

汽车“喝”国六B汽油会“水土不服”？

真相：新汽油不仅环保还可减少发动机积碳

今年1月1日起，国六B标准车用汽油（以下简称国六B汽油）在全国上线，我国汽油全面进入“国六B时代”。虽然升级后的汽油更加清洁环保，但网上却有传言称，汽车“喝”新汽油会“水土不服”，导致不少车主不敢贸然由国六A汽油换成国六B汽油。

对此，中国石油天津销售公司质量健康安全环保部副主任樊伟在接受科技日报记者采访时表示，广大车主不必担心油品升级会对爱车造成损坏，且国六B汽油和国六A汽油短期混用对汽车也不会造成影响。

据了解，目前国内加油站销售的汽油主要有两大类别：一个是车用汽油、一个是车用乙醇汽油。从2023年1月1日起，上述两种汽油均停止执行国六A标准，开始执行国六B标准。

“国六A标准的汽油与国六B标准的汽油的主要差别，就是国六A汽油的烯烃含量范围是0至18%，国六B汽油的烯烃含量范围是0至15%。”樊伟介绍道，汽油是一种有机物的混合物，烯烃是混合物中的组成成分之一。减少汽油中烯烃的含量，可以进一步降低挥发油气造成的光化学污染，为改善空气质量作出贡献。

由于烯烃是不饱和烃，具有易氧化生成胶质的倾向，容易影响油路，增加发动机的积碳（发动机在工作过程中，由于燃料不完全燃烧等原因产生并长期附着积累的一种焦着状的物质）。

“长期使用国六B汽油，较之前可以减少发动机内积碳和沉积物的含量，进而延长发动机的使用寿命。”樊伟说。

燃放烟花爆竹可消毒防疫？

真相：尚未经科学论证，但肯定会污染环境

临近春节时，“燃放烟花爆竹可消毒防疫”的说法曾在网络上流传。

对此，南开大学化学学院星光科普团成员刘明钰在接受科技日报记者采访时表示，说燃放烟花爆竹可以消毒防疫纯属无稽之谈。

传言称，烟花爆竹在被点燃后，会释放二氧化硫等气体，而二氧化硫在与空气中的水汽结合后可以变成亚硫酸。具有强氧化性的亚硫酸通过氧化反应可以破坏细胞结构，从而有了燃放烟花爆竹可以消毒防疫的说法。

“这一结论尚未得到科学论证，学界对于在何种条件下二氧化硫可以有效消灭病毒是不确定的。但可以肯定的是，在高浓度二氧化硫环境下，人体肯定会受到伤害。”刘明钰补充道，作为一种有刺激性气味的气体，二氧化硫是大气中最常见的污染物之一，除了会刺激人体呼吸道，还是导致雨水酸化的元凶之一。

与此同时，燃放烟花爆竹会产生大量的颗粒物（PM_2.5、PM_10）以及氮氧化合物、一氧化碳等有害气体，对空气质量影响较大。特别是在燃放期间，PM_2.5和PM_10的浓度分别可达到平时的4倍和6倍，当PM_2.5、PM_10的浓度达到足够高时，将对人类尤其是哮喘病人及其他患有呼吸系统疾病人群的健康造成威胁。

“就算二氧化硫真有消毒效果，烟花爆竹一般都在室外燃放，室外空气是流动的，每立方米空气中细菌病毒的含量本就不多，且烟花爆竹燃放时间极短，说它能够杀菌太牵强了。”刘明钰总结道。

月球年龄为20.3亿年？

真相：月壤年龄与月球年龄不是一回事

今年除夕前夕，很多人的手机都被一条“重磅新闻”——“中国科学家算出月球年龄为20.3亿岁！”刷屏。该“新闻”称，1月17日，国家航天局公布了嫦娥五号月球样品的科研成果。科学家通过对月球样品进行分析研究，揭示了20亿年前月球仍然存在岩浆活动，精确测出了月球的年龄是20.3亿年。

天津市天文学会常务副理事长阎为国表示，此事的起因是中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所（以下简称地物所）研究员李献华在接受采访时提到，地物所团队对嫦娥五号采集的月壤样品进行了精确测量，发现其年龄为20.3亿年。

“李献华院士强调的是，其团队精确测量的那份月壤样品年龄是20.3亿年，可他没说月球年龄是20.3亿年。”阎为国解释道，此次地物所团队精确测量的是月球玄武岩。其实从更严格的角度来说，这些月球玄武岩应该被称为“月岩”，只不过由于本次采集的“月岩”样本直径小于等于1厘米，所以也被称为“月壤”。

月球玄武岩是月幔部分熔融形成的岩浆经火山喷发至月球表面冷却结晶形成的岩石，并不能代表月球的真实年龄。“想象一下，如果我们现在去测量2022年1月汤加火山爆发喷出后冷却的岩浆的年龄，那就只有一年，这肯定不能证明地球年龄只有一岁。同理，20.3亿年也不是月球的真实年龄。”阎为国补充道。

目前关于月球的起源主要有三种学说：分裂学说、同源学说、捕获学说。“现在占主流的说法是分裂学说，即认为月球是从地球分裂出来的。”阎为国介绍道，因此主流学界认为月球的真实年龄其实和地球差不多，约为45亿年。

虽然对月壤样品的测定无法证明月球的年龄，但此次地物所团队得出的“嫦娥五号返回样品揭示20亿年前月球仍存在岩浆活动”的结论也非常重要。

“此前的研究认为月球约在30亿年前就停止了火山活动，成为一颗死亡星球，而此次发现证明月球的火山活动一直持续到了20.3亿年前。”阎为国补充道。

普通口罩打个结就成N95？

真相：二者的主要区别在于熔喷布材质

规范佩戴口罩可以很好地预防各种呼吸道疾病的传播，相比于普通口罩，N95口罩的价格相对高一些。不过，近日网上流传一个省钱“小窍门”，将普通口罩对折，把两侧耳带打上结后再佩戴，就可以使口罩的密闭性增加，达到佩戴N95口罩的效果。

“N95口罩和普通口罩相比，原材料、工艺均不同且前者制作要求更高。”天津工业大学纺织科学与工程学院教授钱晓明在接受科技日报记者采访时表示，二者主要区别在于，它们使用的熔喷布有所差异，而让口罩能有效过滤病毒的材料，主要就是熔喷布。

“普通口罩的熔喷布与N95口罩的熔喷布，在纤维直径等方面有较大不同，前者过滤效率要比N95口罩低得多。”钱晓明表示，从外观上看，N95口罩比普通口罩更厚一些，具有更好的密封性。N95口罩的过滤效率可达95%以上，能够有效过滤掉空气中的病毒和细菌，避免佩戴者感染病毒。

“将普通口罩耳带打结，虽然可以在一定程度上提升防护效果，但不一定能达到N95口罩的防护水平，所以此方法不能让普通口罩变成N95口罩。”钱晓明表示。

钱晓明提醒道，无论佩戴何种口罩，都要尽量将其贴合面部。佩戴口罩时，要压紧口罩鼻梁处的鼻夹，并注意口罩四周和脸部的贴合性。如果出现口罩耳带过长或口罩偏大的情况，可以通过给口罩耳带打结的方式使其与面部贴合得更紧，尽可能地减少缝隙。