新式茶饮 快速崛起 消费升级

兔年春节，亲人团聚点一些茶饮外卖、和久违的朋友约一杯下午茶饮，成为人们新春的又一新选择。单日卖出30万杯、排队购买的长龙蔚为壮观、成为一些年轻人社交标配……近年来，新式茶饮成为中国消费市场的一个亮点。

鲜茶+鲜奶+鲜果“卖爆了”

今年春节假期期间，深圳单个新式茶饮门店日均接待人次过万；春节小程序爆单，部分门店销量出现5至6倍的增长；与热播剧联名，饮品上新首日卖出近30万杯。

中国连锁经营协会新茶饮委员会总干事孙工贺介绍，新式茶饮有广义和狭义两种定义。广义是指在专门制售饮品店中现场加工制售的各类饮品的统称；狭义是指以原叶茶和水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，经现场加工制成的液体或固体混合物。

大红袍、凤凰单丛、高山云雾等优质茗茶，芒果、水蜜桃、葡萄、番石榴、香水柠檬、油柑等新鲜水果，鲜奶、芝士等乳产品……应时应季、不断创新、真材实料的新式茶饮，迎合了年轻一代消费者追求品质与个性的需求。

中国连锁经营协会新茶饮委员会日前发布的《2022新茶饮研究报告》显示，我国新茶饮市场规模从2017年的422亿元增长至2021年的1003亿元。2022年新茶饮规模预计达1040亿元，新茶饮门店总数约为48.6万家。2023年，市场规模有望达1450亿元。

根据美团美食联合咖门此前发布的《2022茶饮品类发展报告》，从茶饮门店和订单数量看，广州、深圳、上海、成都、重庆、佛山、南宁等城市名列前茅。

继2021年新式茶饮代表性企业奈雪的茶赴港上市后，2022年9月，中国证监会官方网站信息显示，蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申请已获受理并正式预披露招股书。

消费升级 茶饮文化年轻化

“曾经流行的奶茶，很多是茶粉、奶精、糖浆冲泡调制出来的。随着生活水平的提高，消费者对食品安全和质量的需求不断提升，这成为茶饮发展的重要拐点。”主打新式柠檬茶的LINLEE品牌创始人王敬源说。

“此前，专门针对消费能力强、追求新奇多元的年轻人群体的茶饮市场，几乎是空白。”奈雪的茶媒体公关总监张宇峰说。

艾媒咨询分析师表示，相比传统的奶茶等饮品，近年来火热的新式茶饮在原料选择、生产流程、展现形式、品牌运营上均做出了升级和创新，更符合当下年轻人的消费诉求和审美趣味。

例如，为适应当下消费者追求食品天然、健康的趋势，许多新式茶饮品牌推出了天然甜味剂等配料；为了吸引年轻人，新式茶饮在饮料杯外观、包装袋、广告文案设计等方面，都强调幽默、诗意的年轻态风格。

加快标准建设 规范行业发展

新式茶饮公司的市场不断拓展。喜茶在香港、澳门地区以及新加坡等地开设门店，奈雪的茶在香港地区和新加坡、日本等地开设了门店。

作为新兴行业，新式茶饮快速发展的背后也出现了食品安全管理漏洞、同质化严重、山寨品牌层出不穷、行业标准不完善等问题。

为了更好地促进行业良性发展，业内正在加快标准建设。2021年，新式茶饮行业首个具体产品标准《茶类饮料系列团体标准》发布，对现制奶茶、现制奶盖茶、现制水果茶、现制气泡茶和现制冷泡茶5类产品制定了标准。业内人士表示，有标准、有约束才会不断推动新式茶饮行业的健康发展。

（据新华社广州2月8日电 “新华视点”记者马晓澄、邓瑞璇）