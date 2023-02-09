劳动，学生成长的必修课

新学期伊始，劳动课迎来了第一个“春耕”。

随着《义务教育劳动课程标准（2022年版）》的稳步落实，劳动课已成为各中小学不可缺少的独立课程之一。锄地栽苗、下厨烹饪、清洁卫生……许多学校将体验劳动作为“开学第一课”，让孩子们在汗水与欢笑中开启校园生活。

说起劳动课，70后、80后感触颇多。70后的劳动课，多在田地里：麦熟时，学校放起麦假，孩子回到田野帮父母收割麦子；80后的劳动课，多在课堂上：竹木扎框、糊上棉纸，自制风筝放飞在课后的欢声笑语里。“是时候补上这堂课了”“劳动课很有必要”……各大社交平台上，此起彼伏的支持与赞扬是主流意见，传递着一个共识：劳动是光荣的，也是难忘的。无论是生火做饭，或是缝衣织布，劳动在供给生活必需的同时，更让人在其中找到彼此需要的生命联结。

开好开足劳动课的呼唤，深切期待着多方联袂参与的回应。学校或将课堂搬到田间地头，或请非遗项目入校园，让学生在躬身稼穑、体验民俗之间，感受生活味、烟火气；企业、工厂等社会力量，利用提供标准化场地、定制化器具等方式，拓展校方的有限场景资源；家长通过日常交流的言传、共担家务的身教，营造热爱劳动、崇尚劳动的家风家教。如此，方能打通书本与现实、学校与社会的罅隙，把劳动课牢固地嵌入教育体系的应有位置。

劳动课虽无范式，评价更需有标准。“老师布置任务、家长完成作业、学生打卡拍照”的网络留言，折射出家长群体对劳动课该“怎么教、怎么考”的现实思量。无论是增加专业教师培养与引进之实举，还是广开课程考核、综合评价之言路，都是合理衡量学生全面发展素质的题中应有之义，也需要被给予充分的时间、耐心去摸索与确立。但从深处看，一种更健康、更可持续的评价体系的建立，更有赖于社会心态的转变。

其实，不妨把目光放得更辽阔些。劳动教育并非朝夕之得、尺寸之功，更需日将月就、久久为功。“劳则思，思则善心生”，劳动的过程本身即是一种教育。父母们更不必苛求孩子熟稔镰刀的轻重、农事的早晚，而是让他们在身体力行的劳动中，去懂得敬惜物力，去强健自立自强之精神。这些精神上的隐性收获，更能让孩子在思想、道德与品格上获得长久的滋养。

劳动是质朴的，亦是多彩的，它无比深刻地与童年交织缠绕在一起，成为人生最珍贵的回忆与永不逝去的底色。而劳动课的回归与弹性扩容，恰恰寄望于更先进的教育理念、合理的学段目标、规范的课程设计，去铺设抵达寓教于劳、五育并举的理想之路。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 14 版）