安徽促进养老产业加快发展

本报合肥2月8日电 （记者田先进）近日，安徽省人民政府办公厅发布《关于加快促进养老产业发展的意见》（以下简称《意见》），要求进一步满足老年人多层次、多样化需求，培育经济发展新动能，推动养老与医疗、文旅、体育等多业态深度融合，努力实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。

《意见》提出，完善多层次养老照护服务。鼓励社会资本投资养老服务，兴办面向不同服务群体的养老机构和康复护理机构。鼓励养老服务机构专业化、连锁化、品牌化发展，支持品牌连锁机构不断拓展业务，实现规模化发展。打造以老年照护、医疗、康复为一体的康养综合体，为老年人提供稳定期生活照料、康复期护理、治疗期住院以及安宁疗护一体化的养老服务。支持符合条件的餐饮企业运营老年食堂和老年助餐点，利用社区门店开设老年餐桌。

《意见》明确，优化医疗资源布局，通过新建、改扩建、转型发展等方式，加强康复医院、护理院（中心、站）和安宁疗护机构建设，支持老年医学科和安宁疗护科发展，支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗卫生机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务。发挥中医药和中西医结合在养生保健、慢性病防治等方面的优势，推动中医药进家庭、进社区、进机构。推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。

《 人民日报 》（ 2023年02月09日 07 版）