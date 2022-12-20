抵御病毒需要哪些营养素？感染新冠病毒后如何吃？营养专家这样建议

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。合理膳食能有效改善人体的营养状况，良好营养是保障机体免疫功能的物质基础，可以增强抵御病毒感染能力。那么，抵御病毒需要哪些营养素？感染新冠病毒后该如何饮食？近日，人民网记者采访了中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红。

“目前，尚未发现补充某种营养素可以预防新冠病毒感染。”范志红教授说，但日常有健康饮食做基础，体内各种营养素充足，对于缩短病程和改善预后非常重要。

范志红教授表示，为抵御病毒，人体需要调动各方面代谢能力，肝、肾、心、肺等器官负担加重。人体抗病毒的过程是一种身体应激，对能量和营养素的消耗量比日常大幅度上升，抗氧化物、蛋白质、维生素等需求增加。

维生素A、多种B族维生素、维生素C、维生素D、维生素E、维生素K，在抗病毒过程缺一不可。任何一种维生素的缺乏，都会影响免疫反应的效率和身体损伤的修复。叶酸对蛋白质和DNA合成很重要，也是适应性免疫反应所必需的营养素。

有研究发现，病毒感染过程本身可能会消耗人体的部分维生素储备，如维生素C、维生素B6等。同时，病毒感染还可能干扰多种维生素的吸收利用和代谢转化。因此，建议提前保证维生素供应充足，最好有适量的身体储备。

范志红教授还表示，日常要摄入充足的矿物质，钙、锌、硒的缺乏不利于抵御新冠病毒。矿物质也不是多多益善，如铁的过量摄入不利于控制炎症反应等。同时，调整omega-3/omega-6脂肪酸比例、抗氧化物质等，可能对改善新冠病毒引起的炎症状态有所帮助。

“合理使用益生菌，可能有利于减轻感染期间的肠道菌群紊乱和过度的炎症反应。”范志红教授说。

同时，范志红教授对未感染新冠病毒人群及感染人群饮食给出建议。

1.如日常饮食质量不高，可适度补充营养素。大部分维生素补充剂每日服用量就已接近甚至超过每日维生素摄入量推荐值，所以不要多种维生素补充剂一起服用。

2.勿饥饿节食，每餐吃到舒适饱。建议正在减肥的人群停止饥饿节食等做法。饥饿会造成身体能量不足，会明显抑制免疫系统的工作能力。吃饱后适度锻炼也能带来好身材，而且要比饿着不动更有利于免疫系统功能。

3.适量增加蛋白质食物摄入。蛋白质是抗病毒的关键营养，未感染新冠病毒时，每餐除了要有蔬菜，还要有鱼、肉、蛋、奶、豆制品等高蛋白食物。

4.少摄入甜食、甜饮料等，这些对提高抗病力没有帮助。

5.如感染新冠病毒，多喝水、多休息、保持好心情。如有食欲可以正常饮食，免疫系统“开战”需要更多能量，此时不必担心体重增加，因为不会增重。

6.发烧时不需要刻意补充蛋白粉，以及鱼、肉、蛋等高蛋白食物，以免增加消化系统负担，尤其发烧39℃以上人群，可以喝蛋花汤、清鸡汤等，可以选择果蔬和淀粉类食物。如发烧、嗓子疼没有食欲，可喝果蔬汁、蜂蜜柠檬水、椰子水、红糖水等，也可以吃水果罐头、八宝粥、软汤面等，或喝牛奶、酸奶、豆浆等，帮助补充能量和水分。同时，适量喝咸味的汤羹，如少油的鸡汤、肉汤等，补充电解质。

7.感染新冠病毒后，可适量补充维生素C。感染前无需补充大量维生素C，感染后补充即可。发烧期间可少量多次地补充维生素C和复合B族维生素。

8.生病期间会消耗部分人体有用组织和肌肉，使体重明显下降。但这并不是瘦身的机会，这种体重减轻可能会伴随着脸色变差、身体变松、脸部下垂等。体温降低后，随着食欲恢复要及时进食，把蛋白质食物和主食吃够，还要每天摄入果蔬，把损耗的组织尽快补回来。