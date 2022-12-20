中国抗疫这三年｜“你不是一个人在战斗”

近期，不少人在社交平台上晒出自己的“阳性”检测结果，分享病愈历程，推荐治疗经验，在网上形成了看得清、用得明的“民间防疫指南”。

“你不是一个人在战斗”，网友的感慨道出的是守望相助、互相鼓励的暖心力量。

因为有人用亲身经历鼓励你，“别怕，病毒现在没想象中那么恐怖”。

疫情防控政策优化调整后，面对三年来我们一直小心防范的新冠病毒，虽然知道其毒性和致病力已经大大减弱了，但不少人内心依然十分焦虑，“感觉天都塌了，不知道会经历什么”。

焦虑源于未知，知道多了，了解清了，焦虑感就没那么强了。最近，越来越多人把自己“阳”了以后的情况晒出来，告诉大家每个阶段大致有什么样的症状，大概多长时间可以转阴等。网上一则则真诚的案例分享，一条条用心的留言回复，未必都那么科学专业，却形象而生动。这些留言、评论，再加上同样广为传播的官方指南、专家建议，加深了人们对病毒的认识，也能起到舒缓焦虑的作用，让大家知道“不是一个人在战斗”。

越来越多人在了解别人病愈经历的过程中，感受到来自亲人、邻居、社区和不知名的网友的善意和帮助后，应对疫情“士气大增”。

因为有人用实际行动告诉你，“不管距离远近，我们的心总在一起”。

除了分享抗疫经验，大家还分享手里的储备药物、食物等必需品的生活窍门。

连日来，随着疫情的发展，感染人数持续增加，一些药品出现了暂时短缺。“小孩高烧买不到药，谁家能帮忙匀一点？”“谁家有多余的酒精可以卖我一瓶吗？”在社区微信群里，一条条求助信息发出后，很快都有了回应：“我有！”“需要您来门口拿”……居民们通过发布回复消息，约好指定位置，一盒盒药品通过无接触式共享，传递着邻里守望相助的温情，给寒冷的冬天增添了许多暖意。

从疫情一开始，在以习近平同志为核心的党中央领导下，“人民战争”已经打响了。这场战“疫”，是一次全面动员，人民子弟兵闻令而动，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、新闻工作者、志愿者不惧风雨，始终坚守一线……这场战“疫”，是一次全民行动，我们每个人养成良好的卫生习惯，做好“自己健康的第一责任人”……

其实，三年来，在这场旷日持久的战“疫”中，我们从来都不是一个人在战斗。

三年来，如果要问，是谁筑就坚实的防疫“长城”，保护了我们的生命安全和身体健康？答案一定很长很长。中国发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，曾用很大的篇幅赞扬“14亿中国人民都是抗击疫情的伟大战士”“打赢疫情防控人民战争要紧紧依靠人民”。

在这些难以忘怀的日日夜夜，每个人都在进行属于自己的战斗，也在进行属于所有人的战斗。