新华社北京9月12日电（记者赵琬微）12日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，中秋假期即将结束，公众13日需持48小时核酸检测阴性证明返岗返校。

据介绍，9月12日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，均为隔离观察人员。其中，朝阳区13例，昌平区和通州区各1例；轻型9例、无症状感染者6例。

截至目前，北京化工大学昌平校区聚集性疫情累计报告感染者50例，中央民族大学附属中学聚集性疫情累计报告感染者18例，中国传媒大学聚集性疫情累计报告感染者28例。经流行病学调查和基因测序分析，3起疫情感染来源均为京外，病毒属于奥密克戎变异株不同分支，为三条独立传播链。

“北京化工大学昌平校区聚集性疫情和中央民族大学附属中学聚集性疫情平稳，处于收尾阶段，中国传媒大学聚集性疫情总体可控。”刘晓峰说。

北京化工大学党委常委、副校长王峰介绍，9月12日0时至15时，学校新增初筛阳性感染者1例，为隔离观察学生。9月11日，昌平校区和朝阳校区完成在校师生“应检尽检”，海淀校区完成常态化核酸检测，三校区共检测16442人，结果全部为阴性。

中国传媒大学党委副书记李众介绍，学校将于明日起全面实施线上教学。从9月12日0时至15时，学校新增13例阳性病例，均为隔离管控人员。9月11日，学校共计转运640名师生员工至集中隔离点，“应检尽检”累计核酸检测13150人，结果均为阴性。

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