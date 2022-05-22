“我们与上海人民结下了深厚的友谊。如今珍重道别，充满活力的上海已近在眼前。”

“患者康复出舱的张张笑脸，就是辽宁队最好的成绩单！”

5月21日上午，200名身着红衣的辽宁省援沪医疗队员圆满结束在上海的医疗工作，登机踏上返乡路。

4月15日，辽宁省援沪医疗队抵达上海，整建制接管宝山方舱医院，于4月17日开舱接收1500张床位。这支医疗队由辽宁中医药大学和3所大学附属中医医院组建，共有200名医护人员，由辽宁中医药大学校长吕晓东担任领队兼专家会诊组组长，队员平均年龄33岁，其中党员62名，高级职称以上32人，90后占比46%。队员中，青年岐黄学者、国家优秀中医临床人才、老中医药专家学术经验继承人和省名中医11人，占派出医师总人数的22%。医护人员专业涵盖了中医肺病、心病、糖尿病、重症医学科、急症、针灸、康复、儿科、妇科以及院感等专业。

辽宁省援沪医疗队充分发挥中医中药和中医特色技术的优势，做到中医药干预治疗全覆盖，采用“三方三药”，集萃中医技法，施以针灸（眼针）、推拿、刮痧、雷火灸、中药贴敷、耳穴压籽、燃艾熏香等特色疗法，达到“消除症状、截断病情、尽快转阴”的作用。会诊组多次进舱，针对核酸“长阳”（两周以上未转阴）、儿童、高龄和有基础疾病的患者，确立“扶正固本”治疗原则，结合“三因制宜”，根据季节特点、地域特点、患者自身体质特点，四诊合参、辨证论治，采用“一人一策一方”，为每个患者开出专属的中医处方。

5月20日9时，辽宁省援沪医疗队所辖的上海宝山泾灿路方舱医院2期正式关舱，累计治愈患者3064人，最小年龄3个月，最大年龄90岁，“长阳”患者7天转阴率达90%以上，中药使用率达97.38%，实现方舱治疗零重症、零死亡，医务人员零感染。

（图片均由辽宁援沪医疗队提供）

(责编：袁勃、岳弘彬)