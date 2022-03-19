首批新冠抗原检测试剂开售市场监管“五步查”

如今，本市居民已经可以通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。为切实保障辖区居民使用新冠抗原检测试剂质量安全，丰台区市场监管局全面启动辖区首批药店销售新冠抗原检测试剂监管工作。昨日，执法人员首先来到丰台区首批新冠抗原检测试剂上架销售的药店叮当药房，第一时间对该药店开展新冠病毒抗原检测试剂专项检查。

执法人员告诉北京青年报记者，本次检查主要包括“五步查”：第一步，查资质。查看药店销售的抗原检测试剂注册证及合格证明文件并核实准确；第二步，查票据。查看药店由总部统一配发抗原检测试剂的购进票据、验收记录和销售记录是否齐全；第三步，查储存。查看产品储存环境符合标签说明书标识的储存条件要求；第四步，查网售。从事网络销售的，具备医疗器械经营许可相应范围和网络销售备案，在网站展示叮当药房医疗器械经营许可证和产品注册证等信息；第五步，查登记。对购买抗原检测试剂的消费者进行实名登记。

叮当药房线上线下均开展销售活动，经现场检查，该药店销售的抗原检测试剂符合要求。据悉，截至目前，丰台区首批共有12家连锁药店由总部统一配发新冠抗原检测试剂开展销售，后续会有更多门店加入销售队伍，保证居民自测需求。丰台区市场监管局已提前做好抗原检测试剂销售的监管工作。

该局对30个市场监管所部署新冠抗原自测试剂安全监管工作要求，向全区零售药店和医疗器械经营企业发布工作通知，明确主体资质、报告要求、质量管理和消费指导等四项内容；结合辖区和产品特点，制作统一的简明版现场检查笔录；为企业设计“三表一单一图一视频”，即销售告知表、小程序日报表、实名购买登记表、获批生产企业名单、使用方法示意图和抗原检测试剂自测操作视频，确保工作落实落细；动态掌握全区具备销售资质的药械经营企业名单，将新增项经营该产品的企业纳入重点监管台账，已收集辖区拟销售抗原检测试剂的企业报告120余份。

丰台区市场监管局提醒消费者，要通过正规渠道购买已在国家药监局获批的生产企业生产的新冠抗原检测试剂，查看生产日期和保质期，留存消费凭证，仔细阅读说明书储存要求和使用步骤，开展正确自测。（记者 王薇）