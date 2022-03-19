诊疗方案修订并不意味着防控政策放松

打赢疫情防控阻击战

国务院新闻办公室3月18日举行新闻发布会，国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜，国家卫生健康委副主任曾益新，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉受邀介绍从严抓好疫情防控工作有关情况。王贺胜会上指出，疫情防控成果来之不易，要格外珍惜。国家卫生健康委、国家疾控局坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇。

防疫工作

有地方常态化防控放松了要求

针对本轮疫情点多面广频发等特点，王贺胜分析原因有四个方面：一是今年以来，我们周边的国家和地区疫情快速上升，与我国疫情水平的“压力差”不断增大。今年1月至2月，每天输入的感染者数日均是91例，远高于2020年的22例和2021年的32例。

二是近期全球主要流行的奥密克戎变异株，特别是BA.2亚分支，较以往病毒株的传播性和隐匿性都更强，导致疫情发现时往往已经波及了一定的范围，可以说疫情处置、控制的难度也更加大了。

三是今年2月下旬恰逢我国春节假期结束，带来了人员的大规模流动。

四是有的地方认为奥密克戎变异株症状轻，流感化，思想松懈麻痹，有“歇歇脚、缓一缓”的心态，各方面准备不足，常态化防控和应急处置放松了要求。

防控政策

动态清零是务必守住的防线

会上有媒体提问：“‘动态清零’政策今年上半年会不会有所改变？”王贺胜应询表示，事实证明，新冠疫情防控的“中国经验”保障了我国人民群众的生命健康，促进了经济的增长。

他提到，新冠疫情对全球各国经济社会都会造成一定的影响，在分析经济影响或者防控成本的时候，应该区分哪些影响是疫情本身造成的，哪些是经济发展本身的变化，哪些是疫情防控策略和措施所引起的，不能一概将经济所受的影响归结于防控策略和防控措施。

他强调，在评价防控成本和效果的时候，有四个评价维度：

一是防控成本和防控效果。我国的总感染人数、发病人数、重症人数和死亡人数都是非常少的。这说明，我国的防控成本效果比是高的。

二是成本效率，即控制和扑灭疫情的速度。我国的防控工作基本上都在1至2个最长潜伏期内快速处置、快速扑灭疫情，这说明成本效率比是高的。

三是成本效用，也就是通过动态清零、精准防控，我国保证了绝大多数地区、绝大多数民众正常的生产生活，减少了因疫情带来的不便，乃至心理等健康问题。这说明，在牺牲极少一部分人的正常活动和控制极少一部分区域流动的情况下，换取的是最广大地区和民众的正常生产生活。

四是成本效益，也就是防控成本所带来的经济收益。这方面，关键是要算大账、算动态账。如果仅按疫情发生地、按疫情发生时的成本来算成本效益，是不全面，也不客观的，应该将全国作为一个整体，算大的经济账、大的社会账、大的民生账。

王贺胜表示，事实证明，“动态清零”做法符合中国国情，符合科学规律，路子是对的，效果是好的。任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的。中国的抗疫实践表明，坚持“动态清零”是我们14亿多人口大国当前务必守住的疫情防线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行。

方案解读

轻型病例集中隔离不是放任不管

会上有媒体提问：“第九版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》发布是否意味着防控政策放松？”

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉应询表示，九版诊疗方案的修订并不意味着防控政策的放松，各地现在仍然还是要慎终如始地做好新冠肺炎疫情防控工作。

关于诊疗方案中病例收治问题，她分析称，轻型病例不再收入到定点医院，而是采取集中隔离管理的措施。对于普通型、重症和危重型，还有具有高风险因素的这些病例，集中收治到定点医院当中。这里要澄清的一点是，集中隔离管理设施跟密接者，包括入境人员的隔离点，要严格区分开来。因为轻型病例和无症状感染者是核酸阳性的，像密接者一般是核酸阴性的，所以要严格把他们区分开来。

她强调，对于轻型和无症状感染者收治在集中隔离管理设施当中，不等于说我们就放任不管。我们在九版诊疗方案里面也要求，对于收治这些病例的集中隔离管理设施当中，也要配备一定的医务人员。这些医务人员的主要职责一方面要对轻型病例给予一定的对症治疗。另外一个很重要的任务，就是要进行病情的观察。

疫苗接种

全程接种人数占总人口87.85%

针对疫苗接种情况，曾益新透露，截至3月17日，全国累计报告接种32亿1377万剂次，接种总人数是12亿7347万，完成全程接种12亿3957万，占总人口的87.85%，完成加强免疫接种6亿4468万人。

他还提到，“对于老年人来讲，全程接种、加强免疫接种对于老年人特别是对于高龄老年人是非常有意义、非常有价值的，所以我们还要继续加大力度来推进这项工作。”

他分析认为，老年人本身的免疫功能就相对于年轻人要弱一些，而且大多有各种基础疾病，一旦感染新冠病毒，发生重症和死亡的风险远远高于年轻人。近期的香港疫情中，接种疫苗者的病亡率是0.04%，没有接种或者没有全程接种的，病亡率是1.25%，病亡者中90%都是老年人。

曾益新还指出，根据现行的政策，凡是符合加强免疫条件的人群，可以在全程接种基础免疫满6个月之后进行加强免疫，加强免疫包括同源或者序贯。对于符合条件的人群，同源或者序贯接种一种就可以了。

他提到，研究表明，不管是同源加强还是序贯加强，都能够显著提升免疫保护效果。从我们统计的不良反应数据来看，这两种方式不良反应没有明显的差异，请大家可以放心地接种。 文/本报记者 李岩 戴幼卿 统筹/刘晓雪 蒋朔

关注

自测抗原阳性要及时报告

近日联防联控机制综合组印发文件，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。

对此焦雅辉分析指出，居民购买自测抗原检测的产品不需要备案，一旦自测发现阳性以后，我们在抗原检测的方案里面也作出了规定，就是如果自测阳性，要及时向属地的社区来报告，社区要安排专门的车辆将其转运到具有核酸检测能力的医疗机构进一步做确认。整个处理要进行一个闭环，并且国务院联防联控机制综合组对于各地细化本地的报告、发现、闭环管理作出详细规定，对各个省也提出了相应要求，要明确各省份的细化方案。

她还强调，我们强烈呼吁自测居民一旦发现抗原阳性，一定要履行报告的职责。另外，在《传染病防治法》等法律法规当中也明确提出公民有履行传染病报告的责任和义务，如果因为没有履行这个责任和义务导致传染病的传播，就要承担相应的法律责任。