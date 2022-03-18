记者17日从国家知识产权局获悉，世界知识产权组织（以下简称“WIPO”）近日发布了《COVID-19相关疫苗和疗法专利态势报告》。报告指出，在疫情开始后的21个月中，全球49个专利局收到了近5300件新冠肺炎相关专利申请。其中，中国是新冠疫苗和疗法相关专利申请的最大来源国，中国在新冠疫苗和疗法创新方面处于全球“第一方阵”。

《COVID-19相关疫苗和疗法专利态势报告》由WIPO编拟，是该组织首份旨在分析新冠肺炎相关专利活动以研究抗疫相关技术创新趋势的报告。报告指出，在疫情开始后的21个月中，全球49个专利局收到了近5300件新冠肺炎相关专利申请，包括近1500件疗法相关申请和400余件疫苗相关申请。其中，高校和科研机构在疫苗相关申请中最为活跃。

报告指出，中国是新冠疫苗和疗法相关专利申请的最大来源国。截至2021年9月，有276个疫苗相关专利申请同族来自中国，中国申请人还申请了887件新冠肺炎疗法专利。在具体研发方面，据世卫组织数据，截至2021年10月，中国共有34个研发中的新冠疫苗，其中23个已进入临床试验阶段，总数位居全球第二。这表明中国在新冠疫苗和疗法创新方面处于全球“第一方阵”。

报告还指出，包括中国国家知识产权局在内的全球主要知识产权机构都对新冠肺炎相关专利申请开辟了绿色通道，对审查流程进行不同程度的加快，体现了全球知识产权体系应对疫情挑战的努力。